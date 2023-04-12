Elon Musk Twitter’ı tek bir şartla satacağını açıkladı

Tesla ve SpaceX şirketlerinin de sahibi olan Musk, Twitter’ı Ekim ayında 44 milyar dolara aldı. Musk'ın BBC'ye verdiği röportaj, aynı gün onaylanıp gerçekleşmesi ile de kayda geçti.

Röportajı yapan BBC Kuzey Amerika Teknoloji Muhabiri James Clayton, “Bu sabah Elon’a röportaj yapalım mı diye sordum, o da evet yanıtı verdi” diyerek röportajın nasıl gerçekleştiğini anlattı.

Clayton’ın röportajı, Twitter’ın sohbet kanalından canlı yayımlandı ve 3 milyon kişi tarafından izlendi. Musk, Twitter’ı satın aldığı için pişman olup olmadığına ilişkin soruya, “Acı seviyesi oldukça yüksekti. Bu bir parti gibi değildi” yanıtını verdi.

Musk, "doğru bir alıcı" bulunursa sosyal medya devini satabileceğini de açıkladı.