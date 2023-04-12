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Twitter’dan yasa dışı içerikleri önlemek için yeni adım. Bilgiler sızdırıldı

Twitter’in yasa dışı içeriklerin ihlalini önlemek için yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 10:09
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Twitter’dan yasa dışı içerikleri önlemek için yeni adım

Twitter’dan yasa dışı içerikleri önlemek için yeni adım. Bilgiler sızdırıldı
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Editör: Ayşe Memiş

Sosyal medya platformu Twitter yeni özelliklerini duyurmaya devam ediyor. Teknoloji dünyasındaki bilgileri ve özellikleri duyurması ile tanınan Alessandro Paluzzi yine dikkat çeken bir bilgi paylaştı.

Paluzzi, Twitter’in yasa dışı içeriklerin ihlalini önlemek için yeni bir alan üzerinde çalıştığını duyurdu.

Twitter #NetzDG ihlali için #TwitterSpace bildirme yeteneği üzerinde çalışıyor.

İşte Paluzzi’nin paylaşımı:

NETZDG NEDİR?

NetzDG 1 Ekim 2017'de Almanya'da yürürlüğe giren bir Ağ Yaptırımı Yasası’dır. Bu yada yasa dışı içerikle ilgili içerik kaldırma şikayetlerini ele alarak cezalandırıyor.

Basın, İnternet ve Sosyal Medya Kanunu, gazete ve dergilerde çıkan yalan haberleri, Televizyon Kanallarındaki iftiraları ve internet alemindeki Sosyal Ağ Mecralarında kin, nefret, hakaret ve tehdit içerikli gönderiler paylaşan hesap sahiplerini ve alakalı olarak ismi geçen sosyal medya kuruluşunu cezalandırıyor.

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