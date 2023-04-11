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Twitter’da takibi bırakanları bulmanın 3 yöntemi

Sosyal medya uygulaması Twitter’da takibi bırakanları bulmak için 3 yöntem belli oldu. İşte ayrıtılar...

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 11:53
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Twitter’da takibi bırakanları bulmanın 3 yöntemi

Twitter’da takibi bırakanları bulmanın 3 yöntemi
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Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Twitter, kullanıcıların birbirlerini takip etmesine olanak sağlıyor.Ancak bazen takipten çıkılabiliyor.

Twitter, takibi bırakan kullanıcıları doğrudan bildirmiyor. Twitter’da takibi bırakan kişileri bulmak için birkaç farklı yöntem bulunuyor.

İlk olarak, Twitter’da takibi bırakan kişileri bulmak için kullanabileceğiniz en kolay yöntem, profil bölümüne bakmaktır. Twitter hesabınızın profiline girdiğinizde, “Takip ettiğiniz kişiler” bölümüne gidin. Burada, takip ettiğiniz ve takip eden hesapların listesi bulunur.

İkinci yöntem, bir takipçi yönetim aracı kullanmaktır. Bu araçlar, takip ettiğiniz ve takipçi olan hesapların listesini gösterir. Bu sayede, hangi hesapların sizi takibi bıraktığını görebilirsiniz.

Üçüncü yöntem, Twitter analiz araçlarını kullanmaktır. Bu araçlar, Sosyal medya yönetimi ve takipçi analizi için kullanabileceğiniz bu araçlar, takibi bırakan kişileri de gösterebilir.

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