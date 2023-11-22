Elon Musk ‘Gerçek zamanlı milyarderler’ listesinde düştü. Gerçek serveti ne kadar

Musk, 2019 yılında Forbes’in yayınladığı aynı listede 219 milyar dolar servetiyle ilk sırada yer almıştı. Tesla, Sapace X ve Twitter (X) gibi şirketlerin sahibi olan Musk, 2023 listesinde koltuğunu Fransız iş insanına kaptırdı.

Louis Vuitton ve Sephora gibi markaları bünyesinde barındıran Fransız holding LVMH'nin Yönetim Kurulu Başkanı Bernard Arnault, 211 milyar dolar servetiyle bu yılın zengin insanı olarak listede yerini aldı. Onu 180 milyar dolarlık net servetiyle Elon Musk izledi.

Forbes'a göre, Elon Musk bu yıl "yoksullaştı". Musk, geçtiğimiz yıl 219 milyar dolar olan servetinin bir kısmını kaybederek bu yıl 180 milyar dolarlık net servetiyle listenin ikinci sırasında yer buldu.

ELLE TIME Dergisi, Kasım sayısında Elon Musk’a değindi.

"Zamanın Mucidi" başlığıyla yayınlanan yazıda:

"Forbes'in 2023 yılında yaptığı "Gerçek Zamanlı Milyarderler" listesinde 184,7 milyon dolarla ikinci sırada yer alan mühendis, mucit, yatırımcı ve girişimci Elon Musk zamanın, içinde yaşadığımız çağın en etkili isimlerinden biri. Musk henüz okuldayken insanlığın geleceğini en çok etkileyecek üç alanın internet, temiz enerji ve uzay olduğunu tespit ederek bu doğrultuda çalışmaya başladı.

Musk'in, CEO'su olduğu ve günümüzde dünyanın en ileri teknoloji roketlerini üreten SpaceX, dikine yer yüzüne geri inebilen ilk roketleri yaptı. Musk böylece uzaya malzeme ve insan gönderme maliyetlerini aşağı çekmeyi başardı.

İkinci en önemli meselesi enerji olan Elon Musk, Tesla Motors'un ortak kurucularından biri. Şimdiyse CEO. İlk olarak elektrikli bir spor araba üreten Tesla Motors yakında tır da yapmaya başlayacak.

Musk ayrıca Amerika'nın en büyük güneş enerjisi sistemi sağlayıcısı olan SolarCity'nin de sahibi. Dünyanın en hızlı şekilde yeraltı tünellerini açabilen The Boring Company, yapay zeka üzerine çalışan Open-Al ve nörolojik beyin çipleri üreten Neuralink de Musk'ın himayesinde çalışıyorlar. Musk Foundation isimli vakfı aracılığıyla bilim eğitimi, çocuk sağlığı ve temiz enerji üzerine çeşitli hayır işlerine imza atan Musk, geçtiğimiz yıl 44 milyon dolara Twitter'ı satın aldı. Onu, henüz yolun başındayken Üzerine çalışmayı aklına koyduğu internet, temiz enerji ve uzayla ilgili imza atmaya devam ettiği çığır açıcı buluşlarıyla izlemeye devam ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.