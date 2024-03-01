Marka Yatırım Holding'den KAP'a şok bildirim yapıldı

Finans, medya, marka danışmanlığı, emlak, teknoloji ve hizmet gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren Marka Yatırım Holding’de skandallar ortaya çıkmaya devam ediyor. Şirket tarafından dün KAP’a yapılan açıklamaya göre, eski yönetim kurulu başkan yardımcısı Zeynep Aşkın Korkmaz hakkında ceza davası açıldığı öğrenildi.

HOLDİNG HESABINDAKİ MEBLAĞI UHDESİNE GEÇİRDİĞİ BELİRLENDİ

Açıklamada ayrıca, “Şirketimiz eski Yönetim kurulu başkan yardımcısı Zeynep Aşkın Korkmaz'ın şirketin mali işlerinden sorumlu olduğu döneme ilişkin şirket banka ekstreleri ve muhasebe kayıtları üzerinde yapılan incelemeler sonucunda; 05.07.2021 tarihli "Durum İnceleme Raporu" hazırlatıldığı, buna göre şüpheli Zeynep Aşkın Korkmaz'ın Marka Yatırım Holding A.Ş. hesabındaki meblağı uhdesine geçirdiğinin belirlendiği;

Ayrıca şirketimizi uğrattığı zararlar ve yapmış olduğu usulsüz işlemler nedeniyle Zeynep Aşkın Korkmaz'ın üzerine atılı suçları konu eylemleri işlediğine dair iddianame tanzimi için yeterli şüphenin oluştuğu yapılan savcılık soruşturma sonucundan anlaşılarak hakkında Türk Ceza Kanunu Md.155/2 kapsamında ceza davası açılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunulur" ifadeleri kullanıldı.

KARŞILIKSIZ ÇEK DAVASI İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Zeynep Aşkın Korkmaz’ın adı daha önce de ‘karşılıksız çek’ skandalıyla gündeme gelmişti. Büyük bir kısmı Borsa İstanbul’da işlem gören Marka Yatırım Holding’in iki ortağı Korkmaz ve Mine Tozlu’yu karşı karşıya getiren olayla ilgili görülen davanın dosyalarındaki iddialara göre, şirketin şu andaki yönetim kurulu başkanı Mine Tozlu ve Zeynep Aşkın Korkmaz, ocak 2019’da ödeme tarihli üç ayrı çeki imzayayarak turizmci Onur Ateş’e verdi.

Ama çekler karşılıksız çıktığı anlaşılırken, taraflar uzlaşamayınca Ateş, Küçükçekmece 1. İcra Ceza Mahkemesi’nde açtığı davada tarafların cezalandırılmasını istedi. Yargılama neticesinde de şüphelilere üç ayrı çek yaprağı için toplamda 1.2 milyon liralık adli para cezası kesildi.

Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu ise o dönem suçlamalara ilişkin yaptığı açıklamada imzaların kendisine ait olmadığı yönünde açıklama yapmış ve Zeynep Aşkın Korkmaz'ı suçlamıştı. O dönem sosyal medyasında yaptığı paylaşımda, “Şimdi sırada şirkete zarar vereler var ve Kanada’ya kaçanlar var. Hazırlıklı ol Zeynep Aşkın Korkmaz sıra sende” açıklamasında bulunmuştu.