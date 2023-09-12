Elon Musk iPhone 15 ile dalga geçti: Yeni telefondaki tek değişiklik

Tesla ve X CEO’su Elon Musk, sosyal medya hesabından yapılan bir iPhone 15 paylaşımına yorum yaptı.

Musk, iPhone 15 ile önceki modeller arasındaki farkın kendisini tatmin etmediğini belirtti.

Yeni modellerdeki tek büyük yükseltmenin kamera olabileceğini söyleyen Musk, “Şu anki iPhone’um ile önceki sürümler arasındaki farkları tam olarak anlayabilmiş değilim. Kamera yüzde 10 daha mı iyi?” dedi.

Birçok Android kullanıcısı yıllardır Apple’ı eleştiriyor. iPhone 12’ten bu yana tasarımda büyük değişikliklere gitmeyen Apple, Dynamic Island ile de tartışma konusu haline geldi. Elon Musk’ın şu anda iPhone 14 Pro Max kullanıyor.