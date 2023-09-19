Twitter tamamen ücretli olabilir: Elon Musk açıkladı

Elon Musk X'in yakında tamamen ücretli olabileceğini söyledi. Bot veya "otomatik" hesaplarla mücadele etmenin tek yolunun bu olabildiğini savundu.

Twitter tamamen ücretli olabilir: Elon Musk açıkladı

Twitter (X)’ın CEO’su ve iş insanı Elon Musk, sosyal medya platformunun tamamen ücretli olabileceğini söyledi.

Elon Musk, bot veya "otomatik" hesaplarla mücadele etmenin tek yolunun, X için bir ödeme sistemi geliştirilmesi olduğunu iddia etti. Musk, "Sistemin kullanımı için küçük bir aylık ödeme almaya geçiyoruz" açıklamalarında bulundu.

Musk bu açıklamayı ABD'nin California eyaletinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla görüşmesi sırasında yaptı, İsrail'i de teknoloji sektöründeki öncü rolü nedeniyle övdü.

Musk dün de Erdoğan ile de görüşmüştü.

Uzmanlar, Musk'ın düşüncesizce bir açıklama mı yaptığının, yoksa net bir politikayı mı işaret ettiğinin belli olmadığını; tamamen ücretli abonelik halinde X'in kullanıcı sayısının ve reklam gelirlerinin hızla azalabileceğini söyledi.

BBC'de yer alan bilgilere göre, Musk'ın sözleri sonrası daha detaylı bilgi almak için X'le temasa geçti ancak şirketten herhangi bir açıklama yapılmadı.

Tesla ve Space X şirketlerinin de sahibi olan Musk, Twitter'ı geçen yıl 44 milyar dolara satın almış ve bir süre önce platformun adını X olarak değiştirmişti.

Musk, TweetDeck kullanımını da ücretli hale getirmiş; Twitter Blue yeni adıyla X Premium kullanıcılarına NFT’yi profil resmi yapma, sohbetlerde ve aramada öncelikli sıralamaya koyma, gönderilere kalın ve italik metin ekleme, daha uzun videolar yayımlama, sosyal medya platformunun tüm mevcut Blue (Premium) özelliklerine erişim ve yeni özelliklere erken erişim imkanı vermişti.

Fiyatı ülkeden ülkeden ülkeye değişen bu üyelik halen Türkiye'de aylık 150, yıllık 1569,99 TL.

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