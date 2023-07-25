Elon Musk Twitter’ın ismini neden değiştirdiğini açıkladı

Satın aldığından beri Twitter üzerinde değişiklikler yapan Elon Musk bu sefer uygulama üzerinde köklü bir değişikliğe gitti. Musk” Twitter adı, kuşların cıvıltısı gibi, 140 karakterlik mesajlar olduğunda mantıklıydı ancak şimdi birkaç saatlik video da dahil olmak üzere hemen hemen her şeyi gönderebilirsiniz.” Bu yüzden twitter logosunun ve isminin değişmesi gerekiyordu. Kuşa veda etmeliyiz.” İfadelerini kullandı.

Elon Musk Twitter’ın ismini neden değiştirdiğini açıkladı

T24’ün haberine göre; Eylül 2022’de Elon Musk tarafından satın alınan Twitter, 24 Temmuz’da yeni bir logoya, yeni bir isme sahip oldu. Musk, henüz Twitter’ı satın almadan önce Twitter’a rakip olacak bir platform kurmak istediğini, ilk olarak 1999 yılında satın aldığı “x.com” alan adını da bu amaçla kullanabileceğini açıklamıştı. Twitter’ın markasal dönüşümünün resmen başladığı ikinci günde Musk, Twitter’ı asıl satın alma amacını ve adını değiştirme nedenini açıkladı.

Elon Musk'ın paylaşımı şu şekilde:

“Twitter, hem ifade özgürlüğünü sağlamak hem de her şey uygulaması olan X için ‘hızlandırıcı’ olarak X Corp tarafından satın alındı. Bu, sadece adını değiştiren bir şirket değil, aynı şeyi yapan bir şirket.

Twitter adı, kuşların cıvıltısı gibi, 140 karakterlik mesajlar olduğunda mantıklıydı ancak şimdi birkaç saatlik video da dahil olmak üzere hemen hemen her şeyi gönderebilirsiniz.

Önümüzdeki aylarda, kapsamlı iletişim ve tüm finansal dünyanızı yönetme imkânı ekleyeceğiz. Twitter adı bu bağlamda bir anlam ifade etmiyor, bu yüzden kuşa veda etmeliyiz.” İfadelerini kullandı.

TWİTTER KULLANICILARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Elon Musk’ın Twitter üzerinde bu köklü değişikliği yapması, Twitter kullanıcılarını ikiye böldü. Kimi kullanıcı bu değişikliği mantıklı bulurken, kimi kullanıcı ise Twitter’ın eski haliyle kalması gerektiğini savundu.

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