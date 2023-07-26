Twitter'ın yeni logosuyla başı dertte. Sorunlar ortaya çıktı

Shifrdelete’de yer alan bilgilere göre,ilk olarak, “X” varyasyonları için ticari marka sahibi ilan Microsoft ve Meta dahil yüzlerce şirket var. Bu, Musk için davalara ve diğer yasal baş ağrılarına kapı açabilir.

Syracuse Üniversitesi’nde hukuk profesörü olan Shubha Ghosh, büyük şirketler yeniden markalaşıp isimlerini ve logolarını değiştirdiğinde davaların ortaya çıkmasının “oldukça yaygın” olduğunu söylüyor.

Ticari marka avukatı Josh Gerben, “X” üzerinde ticari markaları olan yaklaşık 900 başka şirket saydığını söyledi. Bu da “X”‘i kolay bir hedef haline getiriyor. Şirket, yeni logo için ticari marka tescili almaya çalışırken ve bu değişimden kaynaklı muhtemel davalarla ilgilenirken, yasal ücretler ve uzlaşma maliyetleri için kolayca yüz milyonlarca dolar harcayabilir.

Aynı nedenlerle, Twitter’ın yeni X logosunu uluslararası alanda kullanmasının da zor olabileceği ortaya çıktı.