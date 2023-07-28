Twitter’da bir değişiklik daha yapıldı

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, X adıyla yeniden markalaşma sürecine giren Twitter, sadece karanlık mod ile kullanıcılara hizmet verecek.

KARANLIK MOD

Twitter CEO’su Linda Yaccarino tarafından “her şeyin uygulaması” olarak tanımlanan yeni platform, bazı kullanıcıların tepkisini çekti. T

witter hesabından açıklama yapan Elon Musk, “Bu platform, yakında sadece karanlık moda sahip olacak. Karanlık mod, her konuda daha iyi deneyim sunuyor.” ifadelerine yer verdi.

Bu, birkaç kişinin siyah üzerine açık renkli metinlerin okunmasının daha zor olabileceğini öne sürmesiyle, tartışma ortamı oluştu. Birçok kişi, X’in yeni tasarım kimliği için varsayılan olarak karanlık moda geçse bile açık renkli tema seçeneğinin kalmasını istiyor.

Twitter şu anda kullanıcının kişisel tercihine göre birkaç farklı arka plan seçeneği sunuyor: açık renkli mod, koyu mavi / gri arka plana sahip loş mod ve ışıklar kapalı adı verilen karanlık mod. Musk tarafından yapılan açıklamaya göre, loş mod ve açık renkli mod seçenekleri yakında platformdan kaldırılacak.