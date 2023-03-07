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Elon Musk Twitter'la ilgili yeni planlarını açıkladı

Elon Musk Twitter’a getirmeyi planladığı özellikleri açıkladı.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 10:56
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Elon Musk Twitter'la ilgili yeni planlarını açıkladı

Elon Musk Twitter'la ilgili yeni planlarını açıkladı
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Twitter CEO'su Elon Musk, mikroblog uygulamasına yeni özellikler eklemeye hazırlandığını paylaştı.

Ünlü milyarder işletmelerin kullanıcılardan gelen DM'lere direkt yanıt vermesini sağlamayı planladığını ifade etti.

Emojileri genişletme ve kullanımını kolaylaştırmayı da hedeflediğini açıklayan Musk ayrıca şifreleme kullanma üzerine de çalıştıklarını açıkladı.

Musk Twitter'daki karakter sınırını 10 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Ünlü milyarder bir Youtuber'ın sorusu üzerine yaptığı açıklamada algoritmayı da değiştireceklerini açıkladı.

Topluluk Notları ile özellikle popülerleşen tweet'lerdeki iddiaların çürütülmesi ve düzeltilmesi böylece yanlış bilgilerin yayılmasının engellenmesi de planlanıyor.

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