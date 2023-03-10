Twitter Blue özelliği Türkiye’ye geldi. İşte dudak uçuklatan fiyatı

Twitter'ın ücretli abonelik hizmeti Twitter Blue artık Türkiye’ye geldi.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Twitter kullanıcılarına ekstra özellikler sağlayan ve ayrıca hesaplara mavi tik ekleyen Blue aboneliği, Türkiye’de aylık 209 TL’den sunulacak.

FİYATI GÖRENLER ŞOKE OLUYOR

Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra baştan aşağı değiştirilen Twitter Blue hizmeti nihayet Türkiye’deki kullanıcılara sunuldu.

Aylık 209 TL’den (ABD fiyatı aylık 8 dolar, güncel kur ile 151 TL) açılan abonelik, Android ve iOS kullanıcıları tarafından şu anda erişilebilir.

Blue aboneliği, yıllık seçenekte ise 2508 TL yerine 2199 TL’den sunuluyor. Blue’nın sağladığı özelliklerin başında kullanıcılara mavi tik rozeti veriyor olması yer alıyor. Abonelikte yer alan diğer özellikler arasında yarı yarıya daha az reklam, daha uzun videolar yayınlama bulunuyor.

NASIL KAYIT OLUNACAK

Blue aboneliğine kayıt olmak isteyen Twitter kullanıcıları, doğrulanmış bir telefon numarasına sahip olmalı. Hesabınızı bir telefon numarası ile bağladıktan sonra, Blue’ya kaydolabilir ve mavi tik rozetinizi alabilirsiniz.