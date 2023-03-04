Twitter blue hizmeti birden çok ülkede devreye girdi. Türkiye’ye ne zaman gelecek?

Twitter’ın gelirlerini artırmak için başlattığı ücretli abonelik hizmeti Blue, giderek daha fazla ülkeye yayılıyor.

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Twitter'ın ücretli planı Twitter Blue artık Avrupa'da 20'den fazla yeni ülkede kullanılabilir hale geldi.

20’DEN FAZLA ÜLKEDE

Twitter Blue artık Hollanda, Polonya, İrlanda, Belçika, İsveç, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Danimarka, Yunanistan, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan, Litvanya, Slovakya, Letonya, Slovenya, Estonya, Hırvatistan, Lüksemburg, Malta ve Kıbrıs’ta kullanılabilir oldu.

Ancak hizmet hala Türkiye’de yok ve ne zaman geleceği de belli değil.

Twitter Blue, dünya genelinde 35’ten fazla ülkede kullanılabilir hale geliyor. Elon Musk yönetimindeki Twitter Blue ilk olarak Aralık ayında, ödeme yapan kullanıcılar için Blue doğrulama işaretiyle birlikte aylık 8 dolar fiyatla piyasaya sürülmüştü.

Twitter daha sonra 60 dakika uzunluğunda videolar, 4.000 karakter uzunluğunda tweetler, daha az reklam, aramalarda öncelik, tweet düzenleme gibi özellikleri hizmete eklemişti. Ülkeler Blue için, iOS kullanıcıları 11 dolar, web ve Android kullanıcıları ise 8 dolar ödeyecek.