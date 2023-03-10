Meta Twitter’a rakip oluyor. İşte detaylar

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Facebook, Whatsapp ve Instagram’ın çatı şirketi Meta, doğrudan Twitter’a rakip olacak metin tabanlı bir sosyal medya servisi üzerinde çalışıyor.

Meta, kullanıcıların ilgi alanlarıyla ilgili güncellemeler paylaşabileceği merkezi olmayan P92 adlı bir sosyal ağ geliştiriyor.

Paylaşılan detaylara göre P92, Instagram'ın markasını taşıyacak ve kullanıcıların Instagram kimlik bilgilerini kullanarak kaydolmasına ve oturum açmasına izin verecek.

Böylece kullanıcı bilgileri, yeni platforma hızlı bir şekilde aktarılmış olacak. Ancak kaynaklar, bu veri transferinin minimum düzeyde olacağını belirtiyor.Ayrıca yeni uygulama, merkezi olmayan yapısıyla kullanıcıların kendi sunucularını kurması ve içerik denetimi için kendi kurallarını belirlemesine fırsat tanıyacak.

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