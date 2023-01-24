Elon Musk hakim karşısına çıktı. Parasını ve itibarını kaybedebilir

Elon Musk’ın 2018 yılında attığı bir tweet’ten dolayı açılan davada ikinci duruşma gerçekleşti.

Milyarder, duruşmada pek çok açıklama yaptı. Musk, yaptığı paylaşımın şaka olmadığını belirtti Ayrıca o dönemde Tesla’yı satın almak amacıyla SpaceX’teki hisselerini de satabileceğini söyledi.

TESSA HİSSEDARLIK MUSK’I HEDEF ALDI

Shiftdelete'De yer alan bilgilere göre, açıklama karşısında işlem yapan ve sonrasında hayal kırıklığına uğrayan Tessa hissedarları ise Musk’ı odağına aldı.

Bununla birlikte Musk’ın yalan söylediğini, Tesla’yı satın almadığını ve milyar dolarlık para kaybı yaşadıklarını ifade ettiler.

MUSK PAYLAŞIMI BİLİNÇLİ YAPTI

Musk’ın avukatları ise bu paylaşımın önemli olmadığını söyledi. Ayrıca ünlü iş insanının açıklama yaparken yanlış kelimeler seçtiği için böyle şeyler yaşandığını belirtti. Davacı tarafın avukatları için ise durum daha farklı. Onlara göre Musk bu paylaşımı bilinçli olarak yaptı. Bu da Tesla hisselerinde dengesizliklerin meydana gelmesine neden oldu.

Bununla birlikte Musk, yaptığı paylaşımdaki “finansman sağlandı” söyleminin nedeniyle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamasında da SpaceX hisselerini işaret etti. Tesla ile hisse satışının tüm hisseleri satın alabilecek bir güce sahip olduğunu belirtti.

İTİBARINI VE PARASINI KAYBEDEBİLİR

Davayı kaybetmesi durumunda Elon Musk, oldukça zorlu bir süreç geçirecek gibi duruyor. Bunun nedeni de 1 milyar dolarlık bir tazminat sonucunun olması. Ayrıca para kaybının dışında itibar kaybının da olacağı iddia ediliyor.