Twitter'da kaç çalışan kaldı? Elon Musk'ın çıkardığı işçi sayısı belli oldu

Twitter'ı satın alan Elon Musk'ın uygulamayı devralıması aşamasında şirketin içindeki çalışan sayısının 7.500 olduğu ifade edilmişti. Ancak şu anda şirkette kalan çalışan sayısının 1.300 civarında olduğu ve bunların 550'den azının tam zamanlı mühendislerden oluştuğu ortaya çıktı.

CNBC'den aktarılan bilgilere göre; 40'ı mühendis olmak üzere 75 çalışanın şu anda izinli olduğu, sitenin içerik denetimini denetleyen Güven ve Güvenlik ekibinin ise 20'den az tam zamanlı çalışana bırakıldığını belirtildi.

ELON MUSK'IN TWITTER'DAN ÇIKARDIĞI ÇALIŞAN SAYISI AÇIKLANDI

Musk, Twitter'ı satın aldığından beri uygulamaya getirdiği güncellemelerle tartışma konusu olurken işten çıkardığı çalışan sayısıyla da eleştiri yağmuruna tutulmuştu. İşten çıkarttığı çalışan sayısının yanı sıra, daha önce kalıcı olarak yasaklanmış olan çok sayıda aşırı sağcı ve tartışmalı hesabı geri getirdi. Twitter anketlerine dayalı olarak kritik operasyonel kararlar verdi.

Ayrıca Musk kendisini eleştiren gazetecilerden üniversiteli gençlere kadar çok sayıda hesabı yasaklamayı denedi. 8 dolarlık Blue aboneliği planı, birkaç duraksama ardından başlatıldı. Bu sırada reklam verenler şirketten uzaklaşmak isterken reklam gelirinin yüzde 40 düştüğü ifade edildi.

Şu anda Musk'ın, Twitter'ı satın almaya karar verdiği günden beri işlerin sarpa sarmasını engellemek yerine, ateşe benzin dökmeye devam ediyor gibi görünüyor olarak yorumlanıyor.