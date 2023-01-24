Tesla'dan milyar dolarlık fabrika. İşte ilk bilgiler

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, elektrikli otomobil devi Tesla, yeni gelişmelerle gündeme gelmeye devam ediyor.

Şirket, Nevada’da inşa edeceği yarı kamyonu Tesla Semi’nin, milyar dolarlık Nevada üretim tesisini duyurmaya hazırlanıyor.

Nevada Valisi Joe Lombardo, planı açıklamak için Elon Musk ve ekibine katılacak.

3,5 MİLYAR DOLARLIK FABRİKANI PLANINI AÇIKLAYACAK

Elektrikli otomobilleriyle öne çıkan Tesla bu kez elektrikli tırı Semi, ile adından söz ettiriyor. Ortaya çıkan son haberlere göre Tesla, Kuzey Nevada’da 3,5 milyar dolarlık gelişmiş yarı fabrika planını açıklayacak. Yeni fabrika, salı günü Giga Nevada’da düzenlenecek bir etkinlik sırasında Nevada Valisi Joe Lombardo’nun da katılımıyla duyurulacak.

Yeni fabrikayla birlikte Tesla’nın yalnızca Semi’ye ve onu çalıştırmak için gerekli olan pillere odaklanacağı iddia ediliyor. Ayrıca duyuruda inşaatın ne zaman başlayacağı, fabrikanın ne kadar üretim yapacağı ve ne zaman tamamlanacağıyla ilgili bilgilere de yer verilmesi beklentiler arasında.