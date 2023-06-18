Elon Musk'ın 14 yaşındaki CEO'sunun Linkedln hesabı kısıtlandı

Editör: Osmancan EROK

Elon Musk'ın SpaceX'ine katılan en yeni yazılım mühendisi olan Kairan Quazi adlı çalışanın henüz 14 yaşında olması ile dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak yaşı gereği Quazi’nin LinkedIn'e katılamadığı ortaya çıktı.

Quazi, geçtiğimiz Salı günü Instagram hesabında LinkedIn'den gelen ve platformun yaş şartlarını karşılamadığı için hesabının kısıtlandığını belirten bir paylaşım yaptı. Paylaşımda bir de ekran görüntüsü yayınlayan Quazi kendisinin 14 yaşında olması sebebiyle LinkedIn’in asgari 16 yaş şartı olan kullanıcı sözleşmesine yönlendirildiğini belirtti.

Mesajda, Quazi'nin 16 yaşına geldiğinde platforma yeniden katılmasına izin verileceği belirtiliyor. Insider ise Quazi'nin hesabının artık herkese açık olmadığını ifade edildi.

Quazi, Instagram paylaşımının başlığına "Dünyanın en gözde mühendislik işlerinden birine girecek kadar nitelikli olabilirim ama profesyonel bir sosyal medya platformuna erişecek kadar nitelikli değil miyim?" diye yazdı. Quazi, Insider'a gönderdiği bir mesajda ise LinkedIn'in yaş politikalarını eleştirdi. Quazi, "Benim gibi birinin mentorlara ve ayrıca platformdaki sektör tartışmalarına çok fazla erişime ihtiyacı var. LinkedIn'in kararı beni, benim konumumdaki herhangi bir kişiye karşı dezavantajlı bir durumda bırakıyor" açıklamalarında bulundu.