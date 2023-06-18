Dünyanın en zengin iki ismi Elon Musk ve Bernard Arnault yemek yedi. 470 milyar dolarlık kare

Dünyanın en zengin iki ismi Elon Musk ve Bernard Arnault, Paris'teki bir konferans öncesinde lüks bir otelde bir araya gelerek yemek yedi.

Dünyanın en zengin iki ismi Elon Musk ve Bernard Arnault yemek yedi. 470 milyar dolarlık kare

Tahmini 233 milyar dolar değerinde bir aile servetine sahip olan 74 yaşındaki Bernard Arnault, Fransız haber programı Quotidien'e verdiği demeçte serveti 237 milyar dolar değerindeki Tesla CEO'su ile öğle yemeği için buluşmasını "Onunla buluştum çünkü onu tanıyorum ve onun olağanüstü bir girişimci olduğunu düşünüyorum" diyerek açıkladı.

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LVMH CEO'su Bernard'ın 46 ve 31 yaşındaki oğulları Antoine ve Alexandre Arnault'u da yanında getirdiği, Musk'a ise annesi Maye'nin eşlik ettiği görüldü.

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Bu kareler de oğul Antoine Arnault'u Instagram paylaşımında, yer aldı.

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Musk ve Arnault'nun öğle yemeğinde yaptıkları görüşmenin içeriği kamuoyuna açıklanmadı ancak ikilinin Arnault'un sosyal medya ve reklamcılıkla olan ilişkisi hakkında konuşmuş olabileceği ABD medyası tarafından tahmin ediliyor.

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Zira Twitter, Ekim ayında satın alındığından bu yana azalan reklam gelirleriyle mücadele ediyor.

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Musk, Arnault ile öğle yemeğinin ardından, Arnault'nun LVMH'sinin sahibi olduğu reklam şirketleri Publicis Groupe SA ve Les Echos tarafından düzenlenen Viva Technology etkinliğinde de konuştu.

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İki iş insanı birlikte yaklaşık 470 milyar dolarlık bir servetin sahibi. Musk, Tesla hisselerinin yükselişe geçmesiyle bu ayın başlarında dünyanın en zengin kişisi sıralamasında yeniden yükseldi.

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Arnault'nun servetinin büyük çoğunluğu ise Fendi, Givenchy ve Tiffany & Co. gibi 70'ten fazla lüks markayı kapsayan LVMH'ye sahip olmasından geliyor.

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