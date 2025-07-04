Elon Musk’ın süper uygulama hayali...

Geçen gün haberi okuyunca şaşırdım. X (hani şu eski adıyla Twitter olan) kredi kartı falan çıkarmayı düşünüyormuş. Elon Musk sağ olsun, sosyal medya platformunu super app yapmaya niyetliymiş. Hani Çin’deki WeChat gibi…

Bilmeyenler için söyleyeyim, WeChat, Çin’de 1.3 milyar insanın hem mesajlaştığı, hem fatura ödediği, hem para gönderdiği, hem de alışveriş yaptığı bir canavar uygulama.

Adamlar uygulamadan hiç çıkmıyor resmen. Sabah kalkıp mesaj atıyor, öğlen markette QR kod okutup ödeme yapıyor, akşam borsaya girip hisse alıyorlar. Tüm hayatları tek bir yerde.

Şimdi X de bunu yapmak istiyormuş.

Cannes Lions festivalinde Financial Times’a konuşan X CEO’su Linda Yaccarino, “X’e gelip tüm finansal hayatınızı platform üzerinden yönetebileceksiniz. Bu pizza ödemekten yatırım yapmaya ya da ticaret gerçekleştirmeye kadar her şeyi kapsıyor. İşte bu geleceğin ta kendisi” demiş.

Baya iddialı sözler. Düşünsene, Twitter’a giriyorsun, bir yandan komik tweet okuyorsun, öbür yandan kira ödüyorsun.

Mesela arkadaşın “Hadi pizza söyleyelim!” diyor, hemen DM’den link atıyor, X Money’den tak diye ödemeni yapıyorsun.

E tabii iş burada bitmiyor, yatırım falan da yapabileceksin. Borsaya girmek için başka uygulama açmana gerek kalmayacak.

Ve duyduğuma göre X, 2025’in sonuna doğru Visa iş birliğinde “X Money” isimli dijital cüzdan ve para transfer hizmeti başlatmaya hazırlanıyor. Hatta kredi veya banka kartı çıkarmayı da değerlendiriyorlarmış.

Heyecanlı mıyım, tedirgin miyim bilemedim.

Çünkü sosyal medya zaten hayatımızı yeterince işgal ediyor, bir de bankacılık işine girerse…

Düşünsene, X’e giriyorsun, beş dakika içinde hem eski sevgilinin tweetlerini stalkluyorsun, hem borsa çöküyor mu diye panikliyorsun, hem de kredi kartı borcunu ödüyorsun. Psikolojimiz ne hale gelir acaba?

İşin bir de kolaylık tarafı var.

Tüm finansal işler tek uygulamada olsa baya rahat olur. Kafamızda bin tane şifre, bin tane uygulama… Hepsi tek yerde olsa güzel tabii.

Yine de aklımın bir köşesinde “Bu kadar veriyi tek şirkete teslim etmek ne kadar mantıklı?” sorusu dönüp duruyor.

Musk’ın hayali büyük. Super app meselesi Çin’de tuttu, bakalım X’te de tutacak mı?

Şahsen ben merakla bekliyorum.

Ama şimdilik, bence kredi kartımızı kaybettiğimizde bile “ilk iş X’e mi bakmalıyım?” diye düşünmek tuhaf geliyor.

Siz ne dersiniz?

X, süper app olursa kullanır mısınız? Yoksa “ben paramı başka yere emanet ederim” diyenlerden misiniz?