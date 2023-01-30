The Addams Family'nın yıldız oyuncusu hayatını kaybetti.

The Addams Family adlı dizide Wednesday karakterini canlandıran Lisa Loring, henüz 64 yaşında felç geçirerek hayatını kaybetti. Lisa Loring'in yakın arkadaşı ölüm haberini Facebook'ta paylaştı.

Daily Mail'in Deadline.com'a dayandırdığı habere göre ünlü oyuncu pazar günü geçirdiği felç sonrası hayatını kaybetti. 64 yaşındaki Lisa Loring'in yakın arkadaşı Laure Jacobson, ölüm haberini bir Facebook gönderisinde paylaşarak, Loring'in yaşam desteğinden çıkarıldıktan sonra hayatını kaybettiğini söyledi.

Jacobson şunları yazdı: "Arkadaşımız Lisa Loring'in ölümünü büyük bir üzüntüyle bildiriyorum. 4 gün önce sigara ve yüksek tansiyonun neden olduğu ağır bir felç geçirdi. 3 gündür yaşam destek ünitesindeydi. Dün ailesi zor bir karar vererek onu çıkardı ve dün gece hayatını kaybetti.'

Loring'in ikonik karakteri Wednesday Addams, Jenna Ortega'nın kurgusal Morticia ve Gomez Addams'ın kızı olarak rol aldığı Çarşamba günü popüler Netflix programı sayesinde yeniden ilgi odağı olmuştu .