Netflix dizisi Lupin’in yıldızı Adama Niane hayatını kaybetti

Fransız aktör Adama Niane 56 yaşında yaşamını yitirdi. Netflix’te yayınlanan Lupin dizisindeki rolüyle dikkatleri üzerine çeken Adama Niane, dizide Leonard'ı, ana karakterin oğlunun tetikçisi ve kaçırıcısını canlandırdı.

Birçok Fransız dizisinde rol alan oyuncunun ölüm nedeni açıklanmadı.

"Get In", "Baise-Moi" gibi yapımlarda da izlediğimiz oyuncunun ölümü Fransa'da büyük üzüntü yarattı.

23 Ağustos 1966 Paris doğumlu olan oyuncu son olarak L'ile aux 30 cercueils'te oynamıştı.

Oynadığı diğer diziler arasında Maroni, Sam, Prise au piege, Troubled Waters ve La Mante yer alıyor.

