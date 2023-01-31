31 Ocak 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Netflix dizisi Lupin’in yıldızı Adama Niane hayatını kaybetti

Netflix dizisi Lupin’in yıldızı Adama Niane hayatını kaybetti

Netflix’te yayınlanan Lupin dizisindeki rolüyle dikkatleri üzerine çeken Adama Niane 56 yaşında hayatını kaybetti. 

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 13:54
Takip Et

Netflix dizisi Lupin’in yıldızı Adama Niane 56 yaşında yaşamını yitirdi

Netflix dizisi Lupin’in yıldızı Adama Niane hayatını kaybetti
+
Aa
-

Fransız aktör Adama Niane 56 yaşında yaşamını yitirdi. Netflix’te yayınlanan Lupin dizisindeki rolüyle dikkatleri üzerine çeken Adama Niane, dizide Leonard'ı, ana karakterin oğlunun tetikçisi ve kaçırıcısını canlandırdı.

Birçok Fransız dizisinde rol alan oyuncunun ölüm nedeni açıklanmadı.

"Get In", "Baise-Moi" gibi yapımlarda da izlediğimiz oyuncunun ölümü Fransa'da büyük üzüntü yarattı.

23 Ağustos 1966 Paris doğumlu olan oyuncu son olarak L'ile aux 30 cercueils'te oynamıştı.
Oynadığı diğer diziler arasında Maroni, Sam, Prise au piege, Troubled Waters ve La Mante yer alıyor.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Matematik soruları 1 saniyede nasıl çözülür? Matematik öğretmeni açıkladı
1
﻿Matematik soruları 1 saniyede nasıl çözülür? Matematik öğretmeni açıkladı
﻿Matematik soruları 1 saniyede nasıl çözülür? Matematik öğretmeni açıkladı
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
2
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
﻿Bu 6 burçtaki insanların beyinleri zehir gibi çalışıyor
3
﻿Bu 6 burçtaki insanların beyinleri zehir gibi çalışıyor
﻿Bu 6 burçtaki insanların beyinleri zehir gibi çalışıyor
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
4
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
5
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
6
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿ Finlandiya basını duyurdu. Polis ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermeyecek
7
﻿ Finlandiya basını duyurdu. Polis ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermeyecek
﻿ Finlandiya basını duyurdu. Polis ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermeyecek
﻿Bakırköy’de tekmeli yumruklu yol kavgası
﻿Bakırköy’de tekmeli yumruklu yol kavgası
﻿Bakırköy’de tekmeli yumruklu yol kavgası
﻿Belçika’da sağlık çalışanlarından protesto
﻿Belçika’da sağlık çalışanlarından protesto
﻿Belçika’da sağlık çalışanlarından protesto
﻿Malatya’da kaçakçılık operasyonu
﻿Malatya’da kaçakçılık operasyonu
﻿Malatya’da kaçakçılık operasyonu
﻿Meteoroloji'den ‘zirai don’ uyarısı
﻿Meteoroloji'den ‘zirai don’ uyarısı
﻿Meteoroloji'den ‘zirai don’ uyarısı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.