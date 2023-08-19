Elyesa adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Elyesa isminin anlamını araştırıyor. Peki, Elyesa ne demek? Elyesa isminin anlamı nedir?

ELYESA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Elyesa ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Bolluk, bereket.

- Kur’an-ı Kerim’de adı geçen bir peygamber.

- Elisha isminin farklı bir biçimidir. Latince ve Yunancada Eliseus, Arapçada Alyasa ve Türkçede Elyesa biçimlerinde kullanılır. Tevrat, İncil, Kur'an, Ginza Rba ve Bahai yazılarında peygamber ve mucizevi bir kişilik olarak bahsedilir.

ELYESA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Elyesa ismi Kur'an-ı Kerim'de (Enam 86. ayet, Sad 48. ayet) geçmektedir; ancak Elyesa ismini koymak caizdir.