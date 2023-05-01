Emeğin ve emekçinin bayramı 1 Mayıs kutlu olsun

1 Mayıs dünya genelinde işçi sınıfının birlik ve dayanışma günü olarak kutlanan önemli bir tarihtir. Bugün, işçi hakları, iş koşulları, işçi sağlığı ve güvenliği gibi konulara dikkat çekmek ve bu konulardaki talepleri dile getirmek için kullanılmaktadır.

Emeğin ve emekçinin bayramı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yani İşçi Bayramınız kutlu olsun…

TARİHÇESİ

1 Mayıs'ın kökenleri, 19. yüzyılın ortalarına dayanmaktadır. 1886 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Chicago'da, işçilerin 8 saatlik çalışma günü talepleri nedeniyle patlak veren grev ve protestolar, sonrasında uluslararası bir boyuta ulaşmıştır. İşçi sınıfının çeşitli ülkelerdeki temsilcileri, 1 Mayıs'ı işçi haklarına adanmış bir gün olarak kabul etmişlerdir.

İşçi Bayramı, Osmanlı Devleti sınırlarında ilk kez 1911'de Selanik'teki tütün, pamuk ve liman işçilerince kutlanırken, İstanbul'daki ilk kutlama 1912'de yapıldı.

Bugün, dünya genelinde çeşitli etkinlikler, gösteriler ve kutlamalarla 1 Mayıs işçi bayramı kutlanmaktadır. İşçi haklarına ve adaletli çalışma koşullarına dikkat çekmek, bu konulardaki talepleri dile getirmek ve işçi sınıfının birlik ve dayanışmasını vurgulamak için 1 Mayıs, önemli bir tarihi gün olarak kutlanmaktadır.

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI MESAJLARI

Dünyadaki tüm emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun. Alın teri akıtan herkes emeğinin karşılığını alması dileğiyle...

”Taşlar değil, yapılan işler anıtları meydana getirir.” (J. T. Motley) Taşları anıta çeviren her işçinin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun!

Bir metre iş yapmayı, bir kilometre söz vermeye değişmem.” Çalışan ve iş arayan her emekçinin 1 Mayıs'ı kutlu olsun...

Dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği 1 Mayıs’ta tüm işçi kardeşlerimizi kutluyoruz.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününün tüm yurtta coşkuyla kutlanmasını diliyorum.

Emek olmadan hiçbir şey yetişmez. - Sophokles