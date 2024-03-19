Emekli General Ethem Büyükışık oğlu Dorukhan’ın şüpheli ölümüne ilişkin davada müjdeli haberi açıkladı

Emekli General Ethem Büyükışık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, oğlunun ölüm nedeniyle ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yargıtay 1. Ceza Dairesi kanun yararına bozma kararı aldığını açıkladı.

“TÜM SUÇLULAR ADALETE HESAP VERECEK”

Büyükışık, paylaşımında, “Değerli dostlarım Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yargıtay 1. Ceza Dairesi oybirliğiyle kanun yararına bozma kararı alarak Dorukhan’ın ölüm nedeninin cinayet olduğunu ilan etti ve kapatılan cinayet soruşturmasını yeniden açtı. Tüm suçlular adalete hesap verecek…” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Emekli General Ethem Büyükışık’ın oğlu Dorukhan Büyükışık, 5 yıl önce Tanyer İnşaat adlı firmanın inşaat sahasında ölü olarak bulundu. Baba Büyükışık, oğlunun öldürüldüğünü belirtirken organize bir şekilde dosyalardaki delillerle oynandığını iddia etti.

“DÜŞTÜ SÜSÜ VERMEK İÇİN TAŞIDILAR”

O dönem Habertürk Muhabiri Ceylan Sever’e konuşan Emekli tümgeneral, “16 yıl cephede savaştım, çok olay yeri gördüm. Oğlumu görür görmez bunun bir cinayet olduğunu anladım. Üstü başı tertemizdi. Bu kadar yüksekten düşmeye hiçbir parçalanma yoktu. Oğlum sırtına bir inşaat demiri vurularak darp edilerek öldürüldü. Bu inşaat demiri 8 kaburga kemiğini kırdı ve iç organlarda büyük bir tahribata sebep oldu. Bu tahribat sebebi ile büyük bir iç kanama geçirdi. Oğlumun ölüm nedeni kesinlikle sırtına vurulan inşaat demiri sebebi ile oldu. Bu kesin. Daha sonra düştü süsü vermek için de taşıyıp götürdüler” ifadelerini kullanmıştı.

KAMERA KAYITLARI YOK EDİLDİ

Olay yerine gelen polisler Dorukhan Büyükışık’ın intihar ettiğini iddia etmiş, Adli Tıp Uzmanı raporunda ise, “Yüksekten düşme bulgusu yok” ifadelerine yer vermişti. Daha sonraki süreçte olay yeri videolarının yıllarca saklandığı, bölgedeki kamera kayıtlarının da yok edildiği tespit edilmişti.