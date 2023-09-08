Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlunun şüpheli ölümünü araştıran polis başmüfettişi emekli edildi

T24 yazarı Tolga Şardan, “Dorukhan Büyükışık dosyasında yaşanan gelişmeler: Emekli edilen polis müfettişi, iki aydır işlem görmeyen savcılık talimatı ve jandarmaya açılan dava” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Şardan, 5 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen, bir ilerleme kaydedilmeyen emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili edindiği yeni bilgileri aktardı.

“Bu dosya aydınlansın ki; Rabia Naz, Burak Oğraş, Nadira Kadirova, Yeldana Kaharman ve Şenyaşar ailesinin olaylarına sıra gelsin” diyen Şardan, olayın polis ayağını araştıran polis başmüfettişinin Emniyet Genel Müdürlüğü'nce sessiz sedasız emekli edildiğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Ethem Büyükışık’ın 27 yaşındaki oğlu Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018 tarihinde İzmir Narlıdere’de bulunan evlerinin yakınında yürüyüşe çıkmış sabah saatlerinde ise Dorukhan Büyükışık’ın cansız bedeni bölgede bulunan bir inşaat şantiyesi yanında bulunmuştu.

Olay yerine gelen polisler Dorukhan Büyükışık’ın intihar ettiğini iddia etmiş anca Adli Tıp Uzmanı ‘Yüksekten düşme bulgusu yok’ demiş, buna rağmen polisler yeterli bir tahkikat yapmamıştı. Söz konusu olay yeri videolarının yıllarca saklandığı ve bölgede bulunan kamera kayıtlarının da yok edildiği tespit edilmişti.

Oğlunun ölümüyle ilgili büyük bir mücadele başlatan baba Ethem Büyükışık, olayın cinayet olduğunu iddia etmişti. İddiasına ilişkin de çok sayıda resmî rapor hazırlatan baba Ethem Büyükışık’ın dosyasının kapatılması için hem Jandarma hem Emniyet hem Yargı hem de Adli Tıp’ta bulunan bazı personellerin birlikte cinayeti örtbas etmeye çalıştığını ortaya koymuştu.

Jandarma Kriminal Laboravutar Amirliği de polisin olay yerinde çektiği görüntülerdeki konuşmaları değiştirip düzmece bir rapor hazırlamıştı.