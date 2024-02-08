Emekli ikramiyesine zam meclis gündeminde. Muhalefet önerdi, AKP açık kapı bıraktı

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri söz alarak gündeme dair açıklamalarda bulundu.

MUHALEFETTEN EMEKLİ İKRAMİYESİ TALEBİ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, emeklilerin geçim sıkıntısı altında yaşama mücadelesi verdiklerini ifade etti.

Emeklilerin "bayram ikramiyelerinde" iyileştirme beklediğini dile getiren Dervişoğlu, "Hükümetin verdiği 2 bin liralık emekli ikramiyesi, yüksek enflasyon karşısında bugünden erimiştir. Bu kapsamda önümüzdeki bayramda ödenecek ikramiye miktarı için emeklilerimizin ihtiyaç ve talepleri iyi değerlendirilmeli, sorunları görmezden, sesleri de duyulmazdan gelinmemelidir." diye konuştu.

CHP: ASGARİ ÜCRET ORANINDA İKRAMİYE VERELİM

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye'de zenginin daha zengin, fakirin de daha fakirleştiğinin altını çizdi.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamalarına değinen Başarır, "Merkez Bankası Başkanı, 'Enflasyon tahminlerimiz aynı, seçime kadar sadece doğalgaz ve elektriği baz almadık' dedi. Demek ki seçimden hemen sonra doğal gaz ve elektriğe büyük zam geliyor. Seçimden hemen sonra zam yağmuru olacak. Bu Merkez Bankası Başkanının da sonunu iyi görmüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Emeklilere verilen bayram ikramiyelerini anımsatan Başarır, şunları kaydetti:

"Gelin, emekliye asgari ücret oranında bir ikramiye verelim. Bunu veremiyorsanız, emekli maaşı oranında verelim. 3 bin lira gibi bu çağın gerisinde kalmış miktarları tartışmayın. Sokağa çıkın, insanlarla, emekliyle görüşün. Gelin 81 ilden 81 emekliyi buraya çağıralım dinleyelim. Ne diyorlarsa, ne şartlarda geçiniyorlarsa karar versinler. Meclisin, bir parça halkın isteklerine, sorunlarına ses vermesini istiyorum."

AKP'DEN EMEKLİLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 2024 yılının "Emekliler Yılı" ilan edildiğine vurgu yaparak, "Emeklilerimizin alım gücünü artıracak, onların mutluluğunu, sevincini yükseltecek adımları atmaya devam edeceğiz." dedi.