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Yargıdan tüm emeklileri ilgilendiren maaş kararı

Ankara'da ödeyemediği banka kredisi nedeniyle emeklilik maaşının 4'te 1'ine haciz konulan bir vatandaş dava açtı. Mahkeme emeklliler için emsal niteliğinde olan bir karar vererek emekli vatandaşı haklı buldu.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 11:36
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Emekli maaşına hacizde emsal karar

Yargıdan tüm emeklileri ilgilendiren maaş kararı
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Ankara’da emekli olduktan sonra bir bankadan 2017 yılında ihtiyaç kredisi kullanan mağdur K.M. herhangi bir bildirim yapılmadan maaş günü hesabına yatan paranın 4’de 1’lik kısmının kesildiğini görünce şoke oldu.

Ardından bu olayın yasal olmadığı üzerine başvurular yapan K.M. dikkate alınmadı. Son çareyi avukata başvurmakta bulan K.M. Avukatı Fırat Bilici ile görüştükten sonra 2022’nin Mart ayında Ankara 1. Tüketici Mahkemesi’nde dava açtı. Avukat Bilici tüketici hakem heyetine başvurduklarını heyetin kendilerini haksız bulduğunu ve bu cevaba itiraz ettiklerini belirtti. Mahkeme heyeti ise herhangi bir şekilde muvafakat verilmediği için bu kesintinin geçersiz olduğuna karar vererek, mağduru haklı buldu.

Böyle bir kesintinin banka tarafından yapılamayacağını belirten Avukat Fırat Bilici, “Emekli maaşının hepsine el konulmuyor. İlk başta hepsini kesiyor, içerisinden yüzde 25’ini alıp gerisini emekli maaşına iade ediyor. Banka aslında kanunlarda yer alan 4’de 1 oranında kesinti yapıyor. Bu kesintiyi icra dairesi yapabilir. Devlet eliyle devlet gücüyle yapılabilecek bir şey bu. Bankanın bu şekilde bir kesinti yapması yasal değil. Zaten açtığımız davayı da bu şekilde kazandık. Verilen kararda da mahkeme bir icra takibi olmadan yapılan 4’de 1’lik kesintinin geçersiz olacağına, icra takibinden de sonra kişinin emekli maaşının gelip muvafakat verdikten sonra kesilebileceğini ifade etti. Bu şekilde kazandık” dedi.

'BİLDİRİM YAPILMADAN MAAŞ YATAR YATMAZ BANKA KESMEYE BAŞLIYOR'

Banka tarafından bir bildirim yapılmadan maaşın kesildiğini belirten Avukat Bilici, “Müvekkil kendisi emekli oluyor. Emekli maaşını da bir bankadan alıyor. Bankadan da giderek bir kredi kullanıyor. Kredi kullandıktan sonra müvekkilin maaşından 4’de 1 oranında kesinti yapılmaya başlanıyor. Hiçbir şekilde bir bildirim yapılmadan maaş yatar yatmaz banka kesmeye başlıyor. Müvekkilde bunun yasal olmadığına ilişkin açıklamalar yapsa da hiçbiri dikkate alınmıyor.

MAHKEME PARANIN İADESİNE KARAR VERDİ

Sonrasında bize geldi. Bizde tüketici hakem heyetine başvurduk. Heyette öncelikle bizi haksız buldu. Bizde bunun üzerine karara itiraz ettik. Mahkemede bizim haklı olduğumuzu herhangi bir şekilde muvafakat verilmediği için bu kesintinin geçersiz olduğuna, bu kesintiye ilişkin bir sözleşme imzalanmadığına, bir evrak imzalanmadığına belirterek paranın iadesine karar verdi” ifadelerini kullandı.

Bu tür durumlarda vatandaşların ne yapması gerektiği açıklayan Avukat Bilici şu ifadelere yer verdi:

Vatandaşları bu kesintiler hakkında bilgilendiren Avukat Bilici, “Öncelikle şu an tüketici hakem heyeti sınırları yükseltildi. 30 bin liraya kadar çıktı. Eğer yapılan kesinti tutarları 30 bin liraysa öncelikle kişinin hangi maaşı aldığına bakmak lazım. Emekli maaşı alıyorsa, yapılan kesintide 30 bin liranın altında kalıyorsa tüketici hakem heyeti ya da il tüketici hakem heyeti dediğimiz kurumlara başvurmaları gerekiyor. Bunun üzerinde kalıyorsa kesintiler bu seferde dava açma yoluna gitmeliler. Tabi dava açmadan önce arabuluculuk şartı var buna dikkat etmek gerekiyor” diye konuştu.

Banka tarafından henüz ödemenin yapılmadığını belirten Avukat Bilici, “Şu anda herhangi bir iade olmadı. Bunun için icra takibi başlattık. Sürecimiz devam ediyor. Bankalar icra takiplerinden sonra bu ödemeleri yapıyor. Yakın zamanda ödeme yapılacaktır” dedi.

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Mustafa cebeci
19.11.2022 12:26
Bu bankalar tefeci gibi sormadan etmeden kanunları yok sayarak işlem yapıyor böyle durumlarda bankaya cezai işlem yapılması gerekir ki bu durumlar olmasın böyle çok var  
 
Tekila
19.11.2022 12:21
Bundan sonra emekliye kimse ne ev verir ne de vadeli iş yapar. Adam kredi çekiyor ve ödemiyor. Banka nasıl tahsil edecek bu borcu. Karar emeklinin lehine görünse de uzun vadede emekliyi zora sokacak  
 
Ali makascı
19.11.2022 12:05
Yönetim bu tür konularda kesin kanunlar yapamadığı sürece bu yür olaylar yaşanır bende yaptırmaya çalıştığım bir bahçeli ev için sgk priminden dolayı böyle bir olay yaşadım ayrıca igelir v. si ödüyom  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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