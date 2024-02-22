Emekli maaşıyla neler almış neler! Değerini duyanlar şaşırıyor

Kaynak: İHA
Emekli maaşıyla neler almış neler! Değerini duyanlar şaşırıyor
Adana’da sahte darphane ihbarı alan ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, piyasa değeri 9 milyon olan sahte altın ele geçirilirken, şüpheli şahsın elindeki altınları emekli maaşıyla aldığını ileri sürmesi herkesi şoke etti.

Adana’da sahte darphane ihbarı alan Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, düşük ayarda sahte altın üretimi yapılan bir adrese operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon sonucunda bin 590 çeyrek altın, 104 yarım altın ve 199 tam altın ele geçirildi. Adreste bulunan 68 yaşındaki İdris T. gözaltına alınırken, ele geçirilen altınların toplam değerinin 9 milyon TL olduğu ortaya çıktı.

aw146951-02.jpgEMEKLİ MAAŞIYLA ALDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan İdris T., sağlık kontrolü esnasında basın mensuplarının "Altınları emekli maaşınla mı aldın" sorusuna "Evet" cevabını verdi.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyette verdiği ifadede, "Çok sayıda gayrimenkulüm var. Oradan elde ettiğim gelir ile birikim yaptım" ifadelerini kullandı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen İdris T., çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsi verilerek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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