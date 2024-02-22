Biden'dan Putin'e ağır küfür. Bu küfür 3.Dünya Savaşı çıkarır

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Biden'dan Putin'e ağır küfür. Bu küfür 3.Dünya Savaşı çıkarır
Yaptığı unutkanlıklarla gündemden düşmeyen ABD Başkanı Joe Biden, yine kameraları unuttu. Rusya lideri Putin'e "Çılgın bir o...çocuğu" diyerek küfür etti.

Kimi zaman ABD Başkanlık uçağı Air Force One'ın merdivenlerinden yuvarlandı kimi zaman da yapacaklarını unuttu, eşinden fırça yedi. ABD'nin yaşı ilerlemiş Başkanı Joe Biden yine yaptı yapacağını...Etrafında kameraların varlığından haberdar mıydı yoksa değil miydi bilinmez ama Rusya Lideri Vladimir Putin'e bu da söylenir mi dedirtecek bir küfür etti.

ABD Başkanı Biden, Rusya lideri Putin için "çılgın bir o... çocuğu" diyerek küfür etti. ABD Başkanı hem de bu küfürü kameralar kayıttayken etti. San Francisco'daki bir bağış toplama etkinliğine katılan unutkanlığıyla ünlü ABD'nin Başkanı Joe Biden'ın ağzında, Rus Lider Vladimir Putin için 'çılgın bir o... çocuğu' küfürü çıktı. Bağış toplama etkinliğinde iklim değişikliği hakkında konuşan Biden, 'nükleer tehdidinin hala gündemde olduğunu' dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'e de küfür eden Biden, şu ifadeleri kullandı: “İnsanlık için en son tehdit, iklim krizi. Ancak, Putin ve diğerleri gibi o... çocukları yüzünden nükleer çatışmalar konusunda da endişelenmeliyiz."

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