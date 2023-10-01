Emekli maaşları ile dünyayı geziyor günlerini gün ediyorlar. Üstelik huzur evinden daha ucuza

Avustralyalı bir emekli çift, 500 güne yakın bir süredir denizde yaşadıklarını ve bu yaşantının huzurevlerinden hem daha ucuz hem de daha rahat olduğunu belirtti.

Emekli maaşları ile dünyayı geziyor günlerini gün ediyorlar. Üstelik huzur evinden daha ucuza

Avustralyalı emekli bir çift art arda 51. Kez gemi yolculuğu yaparak dünyayı dolaşmaya devam ediyor. İlk yolculuklarına 16 Haziran 2022 yılında başlayan çift, o günden bu yana vakitlerini gemilerde geçirmeye devam ediyor.

Emekli çift bu seyahatlerin huzurevinden daha ucuz olduğunu belirtti.

MÜRETTEBATAN DAHA UZUN SÜREDİR GEMİDELER

Princess Cruises’ın 2 bin yolcu kapasiteli Coral Princess gemisinde en az 450 gün geçiren çiftin, mürettebatın çoğundan daha uzun bir süredir gemide olduğu belirtildi.

ARTIK ‘GEMİDEKİ ÜNLÜLER’ OLDULAR

"Bu artık bizim yaşam tarzımız" diyen Jess, "Akşam yemeği için gösteriye veya dansa gidebileceğin başka neresi var. Gün boyunca bütün aktiveteler elinizin altında" ifadelerini kullandı. "Artık bulaşık yıkamamıza ya da yatağı toplamamıza gerek yok" diyen Marty de, gün masa tenisi oynayarak başladıklarını anlattı.

Geminin otel müdürü Ren Van Rooyen ise, "Gemideki herkes onları tanıyor, gemideki ünlüler" diye konuştu.

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