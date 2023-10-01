Bahçeli'den emekliye ikramiye açıklaması

TBMM 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katılan MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’nin açılış konuşmasında terörle mücadelede kararlı duruşunu ortaya koyduğunu söyledi.

“CUMHURBAŞKANIMIZ KONU ÜZERİNDE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR”

Basının sorularını da yanıtlayan Bahçeli, emekliye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ikramiye verilmesi beklentisiyle ilgili “Sayın Cumhurbaşkanımız konu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. İlgili bakanlarla görüşüyor. İleriki günlerde inşallah hayırlara vesile olur” diye konuştu.

“AKP VE MHP BİR VE İÇ İÇEDİR”

Yerel seçimlerde AKP ve MHP'nin ortak adayı olup olmadığı, hangi illerde ortak adım atılacağına dair bir anlaşma sağlanıp sağlanmadığı sorusunu da yanıtlayan Bahçeli, "Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti ve MHP bir ve iç içedir. İnşallah mahalli idareler seçimlerinde de bu kararlı tutumunu devam ettirecektir." diye konuştu.

Bahçeli, "Bizim adayımız öne çıksın" dedikleri bir il bulunup bulunmadığı sorusuna "Hayır, şimdilik yok. Çalışmalar devam ediyor." yanıtını verdi.