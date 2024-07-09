Emekli maaşlarında büyük oyun. SGK uzmanı 'korkunç' diyerek açıkladı

Temmuz ayı ile birlikte belli olan 6 aylık enflasyonunun ortalaması ile memur ve emeklilerinin zamlı maaşları da hesaplandı. Tüm emekliler gelecek hafta itibari ile zamlı maaşlarını almaya başlayacak. Zam alamayan milyonlarca emekli için ise yeni bir düzenleme geliyor.

AKP'nin ekonomi kurmaylarının hazırladığı çalışma bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak. En düşük emekli maaşını yukarı çekecek bu düzenlemenin hayata geçilmesi için ise Meclis'ten geçmesi gerekecek. Meclis Genel Kurul kararı ile en düşük emekli maaşı yeniden belirlenmiş olacak.

ERDURSUN 'KORKUNÇ' DİYEREK EMEKLİYİ BEKLEYEN TEHLİKEYİ AÇIKLADI

SGK Uzmanı Özgür Erdursun " En düşük emekli aylığının 12 bin ile 12 bin 500 lira aralığında bir rakama çekileceğini düşünüyorum" diyerek korkunç bir hesap yaptı.

Erdursun hükümetin en düşük emekli maaşını 12 bin ya da 12 bin 500 liraya çekmesi ile birlikte yeni bir problemin baş göstereceğini söyledi.



Özgür Erdursun bu düzenleme ile daha yüksek primle çalışmış bir emeklinin de 12 bin 500 lira alacağını, daha düşük primlerle 6 bin 500 lirayı hak etmiş bir emeklinin de en düşük emekli aylığı olan 12 bin 500 lirayı alacağını söyledi.

Diğer yandan Erdursun bu şekilde her geçen artıya beraber en düşük aylık alanların sayısını artırılacağını belirterek "Öyleyse yatırılan primlerin ne önemi var?" diye sordu.

Özgür Erdursun şu anda emekli aylıkları dışında Türkiye'de iğneden ipliğe her şeyin gerçek değerini bulduğinu ancak bir tek emekli aylıklarının gerçek değeri dışında olduğunu söyledi. Erdursun, ne kadar oransal artış yapılırsa yapılsın bu sorunun bu şekilde çözülemeyeceğini vurguladı.

2008'de yapılan reform ile birlikte emekli maaş hesaplarında sistem değişikliğine gidilerek büyük bir hata yapıldığını savunan Erdursun "Eğer hesaplama sistemi değişmeseydi, TÜİK'in verilerini bile doğru kabul etsek bugün en düşük emekli aylığı 31 bin 800 lira olacaktı" diye konuştu.