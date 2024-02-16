Flaş...Flaş...Anayasa Mahkemesi'nin yetkisine tırpan

Kaynak: TRTHABER
Flaş...Flaş...Anayasa Mahkemesi'nin yetkisine tırpan
AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Meclis'e sunduğu 8.Yargı Paketi'nde Anayasa Mahkemesi'nin bir yetkisinin elinden alındığı görüldü. Anayasa Mahkemesi'nin manevi tazminatlarla ilgili başvurulara Adalet Bakanlığı'nın Tazminat Komisyonu karar verecek. Adli para cezalarının alt ve üst sınırları da yeni yargı paketiyle değişecek.

8. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığına sunuldu. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 8. Yargı Paketi'nin ayrıntılarını açıkladı.

Teklifin bir tanesi geçici olmak üzere 43 maddeden oluşuyor. Zengin, hedeflerinin yargı hizmetlerinin daha etkin sağlanması olduğunu ifade etti.

ANAYASA MAHKEMESİ'NİN BİR YETKİSİ ELİNDEN ALINACAK

8.Yargı Paketi'nde adlı para cezalarında alt ve üst sınır yeniden düzenleniyor. Zengin, bir günlük cezanın alt sınırının 100, üst sınırının ise 500 TL'ye çıkarılacağını kaydetti.

Adalet Bakanlığı bünyesinde bulunan tazminat komisyonuna yeni görevler verileceğini belirten Zengin, manevi tazminat talepleri anayasa mahkemesi yerine bu komisyona yapılacağını söyledi. Zengin'e göre bireysel başvurulardaki yığılmalar olmayacak.

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