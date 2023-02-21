﻿Emekli polis memuru, tartıştığı yeğenini öldürdü 

Kastamonu'da, sabah saatlerinde Kuzeykent Mahallesi Yenişehir Sitesi'ndeki Furkan Küçükbulut'un evinde meydana geldi.

BARIŞMAK İÇİN GİTMİŞ

Furkan Küçükbulut, bir süredir konuşmadığı amcası Turan Küçükbulut ile barışmak için evinde buluştu.

Çıkan tartışmada Turan Küçükbulut, kesici alet ile yeğeni Furkan Küçükbulut'u yaraladı. Turan Küçükbulut, olayın ardından kaçarken ihbar üzerine eve gelen sağlık görevlileri, Furkan Küçükbulut'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Turan Küçükbulut'un, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı aktarıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.(AA)