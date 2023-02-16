16 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • 78 kişinin öldüğü sitede akıl almaz gerçek ortaya çıktı. Göz göre göre cinayet

78 kişinin öldüğü sitede akıl almaz gerçek ortaya çıktı. Göz göre göre cinayet

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkım yaşanan illerden biri Hatay oldu. Antakya ilçesinde depremde yıkılan binaların kolonlarının kesildiği ve bununla ilgili yapılan suç duyurusuna takipsizlik kararı verildiği öğrenildi.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 11:59
Takip Et

Hatay'da 78 kişinin öldüğü sitenin kolonlarını kesmişler

78 kişinin öldüğü sitede akıl almaz gerçek ortaya çıktı. Göz göre göre cinayet
+
Aa
-

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma yol açan depremde Antakya’daki Farklı Yaşam Rende sitesinin dört blokundan ikisi yıkıldı. Yıkılan binalarda son belirlemelere göre 78 kişi yaşamını yitirirken 27 kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Enkaz altında olduğu düşünülen en az 35 kişiye ise henüz ulaşılamadı. 

Cumhuriyet'ten Çağdaş Bayraktar'ın haberine göre, iki bloku yıkılan sitede kolonların kesildiği ve bununla ilgili yapılan suç duyurusuna takipsizlik kararı verildiği ortaya çıktı. Suç duyurusunda bulunan Avukat Coşkun Atılğan yaptığı açıklamada “Binanın altına daha kreş yapılmadan tüm kurumları uyardım, yanıt alamadım” ifadelerini kullandı.

Atılğan, Müteahhit Fevzi Y. ile toprak sahibi A.S.R. arasında kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapıldığını ve bu kapsamda sitenin 2’şer blok alacakları şekilde paylaştırıldığını söyledi. 

Avukat Atılğan şöyle devam etti:

“Rende’de kalan blokların alt katındaki kolonların birçoğunun kesildiğini ve buraya kreş açılacağını öğrendik. Bunun üzerine Mayıs 2016’da Antakya Belediyesi’ne buraya ruhsat verilmemesi için başvuruda bulunduk, kontrole bile gidilmedi. Bloklardaki 144 aileyle konuştuk ve dedik, ‘O kadar çok kolon kesildi ki depreme bile gerek kalmadan binalar yıkılabilir’. Ailelerden de şikâyette bulunanlar oldu. Hatay Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve Hatay Valiliği’ne başvuruda bulunduk, oradan da ses çıkmadı. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk, üç kere kendim gittim, ifademize bile başvurulmadı. Uyardığımız o iki blok da yıkıldı. İnsanlar göz göre göre ölüme gitti.”

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
1
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
2
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
3
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
4
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
5
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
6
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
7
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
﻿11 müteahhit ve mühendisten 5'i tutuklandı
﻿11 müteahhit ve mühendisten 5'i tutuklandı
﻿11 müteahhit ve mühendisten 5'i tutuklandı
﻿Galatasaray'dan Erce Kardeşler hamlesi. Günay Güvenç'ten vazgeçildi
﻿Galatasaray'dan Erce Kardeşler hamlesi. Günay Güvenç'ten vazgeçildi
﻿Galatasaray'dan Erce Kardeşler hamlesi. Günay Güvenç'ten vazgeçildi
﻿Depremzede çocuklara moral
﻿Depremzede çocuklara moral
﻿Depremzede çocuklara moral
﻿Yunanistan’dan 4 TIR yardım yola çıktı
﻿Yunanistan’dan 4 TIR yardım yola çıktı
﻿Yunanistan’dan 4 TIR yardım yola çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.