17 yaşındaki Ayşegül'ün katili Afgan tecavüzcünün cezası belli oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, cinsel istismara uğramasının ardından ağır yaralanan genç kızın 4,5 ay sonra hayatını kaybetmesine ilişkin yargılanan Afgan uyruklu sanık, ağırlaştırılmış müebbet ile 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Afganistan uyruklu Muhammed Atıkullah, taraf avukatları ile ölen Ayşegül Aydın’ın yakınları katıldı.

Önceki duruşmalarda yaşanan olaylar ile sanığın Türkçe bilmemesi, salonunun büyüklüğü dikkate alınarak duruşmanın kamera kaydının yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Duruşmada, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, sanığın daha önceki savunmaları, Adli Tıp Kurumu, tıbbi, kriminal raporları ile esaslı belgeler okundu.

SANIĞA İNDİRİM UYGULANMADI

Taraf avukatları ve katılanlar ile sanığın tercüman aracılığıyla ifadelerinin ardından cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada sanığın, "çocuğa karşı bir suçu gizlemek, delilleri ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "çocuğa karşı cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılması istendi.

Mahkeme heyeti, sanığın isnat edilen suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ile 30 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Cezalarda herhangi bir indirim uygulamayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

DURUŞMADA OLAY ÇIKMIŞTI

Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22 Eylül 2022'deki duruşmada, savunma yapması için söz verilen sanık Muhammed Atıkullah, suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben öldürmedim, kendisi yere düştü" demiş, genç kızın ağabeyi E.A, sanığın savunmasını mahkeme heyetine aktaran tercümana, "Yalan söylüyorsunuz" diyerek cebinden çıkardığı kesici aletle saldırmıştı.

Güçlükle durdurulan E.A, salondan çıkarıldıktan sonra gözaltına alınmıştı. Olayda hafif yaralanan tercüman, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırılmış, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Mahkeme heyeti, olayın ardından duruşmayı ertelemişti.

NE OLMUŞTU?

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Ayşegül Aydın isimli genç kız, 12 Temmuz 2021'de evinin yakınındaki ormanlık alanda yol kenarında ağır yaralı halde bulunmuş, yaklaşık 4,5 ay tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk otobüsünden indikten sonra evine doğru yürüyen genç kıza arkadan saldırdığı ve ormanlık alanda cinsel istismar girişiminde bulunduğu öne sürülen Afganistan uyruklu Muhammed Atıkullah'ı (20) gözaltına almış, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.