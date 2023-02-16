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Kılıçdaroğlu: Sinan Ateş'i ailesinden koparan hepimizin bildiği odakları adalet önüne çıkaracağız

Mansur Yavaş ile birlikte Sinan Ateş’in ailesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu “Sinan ateşi ailesinden koparan hepimizin bildiği odakları adalet önüne çıkaracağız.” dedi.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 13:26
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Sinan Ateş'in ailesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu: Adalet önüne çıkaracağız

Kılıçdaroğlu: Sinan Ateş'i ailesinden koparan hepimizin bildiği odakları adalet önüne çıkaracağız
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Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti gündemdeki yerini koruyor.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş'la birlikte Ankara'da Ateş’in ailesini ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sinan ateşi ailesinden koparan hepimizin bildiği odakları adalet önüne çıkaracağız.” dedi.

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Bir konuda bilgi vermek isterim. Dün akşam eşim Selvi Hanım, ABB Başkanımız Mansur Yavaş ve eşi Nursen Hanım ile birlikte, rahmetli Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’i ziyaret ettik" dedi.

Devamında ise Kılıçdaroğlu, “Deprem felaketi canımızı çok yaktı, maalesef bu süreci de biraz yavaşlattı. Ancak sonuç değişmeyecek. Sinan Ateş'in ailesine, yavrularına verdiğimiz söz tutulacak. O’nu ailesinden koparan, hepimizin bildiği odakları adalet önüne çıkaracağız." İfadelerini kullandı.

SİNAN ATEŞ KİMDİR? NE OLDU?

Sinan Ateş, 1984 Balıkesir Dursunbey'de doğdu. Sinan Ateş, lise öğrenimini Bursa’da tamamladı. 2006 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği'nden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nde doktora eğitimi aldı.

Sinan Ateş, 2000-2002 yılları arasında Bursa Ülkü Ocakları'nda 'Lise Başkanlığı' yaptı. 2002-2006 yılları arasında Ülkü Ocakları Ankara ve genel merkez yönetimlerinde yer aldı. 2019 yılında Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Sinan Ateş, İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde MHP yönetiminden yana tavır alarak partiden ayrılanları eleştirmişti. Sinan Ateş 2 Nisan 2020 tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği ile genel başkanlık görevinden istifa ederek Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nde çalışmaya başlamıştı. Sinan Ateş evli ve 2 çocuk babasıydı. 

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt’la 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktığı sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 

Cinayetle ilgili şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi ve saldırıyı organize etmekle suçlanan Doğukan Çep dahil 13 kişi tutuklandı. Tetikçi olduğu belirtilen Eray Özyağcı da tutuklandı.  Özyağcı’nın kaçırılmasında kilit isim olarak eski Ülkü Ocakları genel merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş öne çıkmıştı. Demirbaş, cinayetten hemen sonra MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.

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