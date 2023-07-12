Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu Hatay’ın tüm milletvekillerine seslendi: Siyaset dışında milli bir sorundur

Naim Babüroğlu'ndan depremin yıkıma uğrattığı Hatay'da hayatın normale döndürebilmesi için dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu Hatay’ın tüm milletvekillerine seslendi: Siyaset dışında milli bir sorundur

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden olan Hatay'da hala hayat normale döndürülmeye çalışılıyor.

Yeniçağ yazarı Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu da depremlerin yıkıma uğrattığı Hatay'ın güncel durumuna ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"SİYASET DIŞINDA MİLLİ BİR SORUNDUR"

Hatay milletvekillerine seslenen Babüroğlu, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hikmet Çinçin'in paylaşımını alıntılayarak "Hatay’ın sorunu, siyaset dışında milli bir sorundur" dedi.

Babüroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"HATAY’ın Sayın milletvekillerine; Tüm milletvekilleri bir araya gelip, ANTAKYA TİCARET ve SANAYİ ODASI Başkanı’nın bu mesajına lütfen kulak verin. Ortak bir açıklama yapın. Hatay’ın sorunu, siyaset dışında milli bir sorundur."

AFET BÖLGESİ ÇAĞRISI

ATSO Başkanı Hikmet Çinçin, Hatay'ın deprem sonrasındaki durumuna ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Hatay'ın ve Hatay'lı vatandaşların normale dönmesi için atılan adımların yetersiz kaldığını dile getiren Çinçin, "Hatay'ın acilen "afet bölgesi" ilan edilmesi gerek" dedi.

Çinçin'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"11 afet bölgesinde sosyal hayatın başlamadığı tek yer Antakya'dır. Yıkım bitmemiş, şehir yok olmuş, hayat durmuştur. Antakya’nın 500.000 TL konut hibe, 250.000 TL iş yeri hibe ile kalkınması beklemek imkansızdır. Hatay'ın acilen "afet bölgesi" ilan edilmesi gerekir."

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