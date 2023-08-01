Naim Babüroğlu Arap Alayı'nın Çanakkale'de Türk askerini nasıl arkadan vurduğunu açıkladı

Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu Çanakkale Savaşı’nda Arap Alayı’nın çadırlarında saklandıklarını ve nargile içtiklerini belgesi ile paylaştı.

Naim Babüroğlu Arap Alayı'nın Çanakkale'de Türk askerini nasıl arkadan vurduğunu açıkladı

Yeniçağ yazarı Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu Çanakkale Savaşı ile ilgili dikkat çeken bir bilgi paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Babüroğlu, Arap Alayı'nın Çanakkale'de Türk askerini nasıl arkadan vurduğunu açıkladı.

Kolordu Kurmay Başkanı Albay Fahrettin Altay’ın anlatısını paylaşan Babüroğlu’nun paylaşımında Arap erlerinin savaş zamanı Alaydan kaçtıkları çadıra saklandıkları ve nargile içtikleri bilgisi var.

Ayrıca bu Alay emrinin de 27înci Alay’a arkadan ateş ettikleri ve kayıp verdirdikleri ortaya çıktı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

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27’inci Alay Komutanı Yarbay Şefik Aker ise Arap Alayı ile ilgili şunları aktarmış:

Bu Arap askeri yerine bunlarla değiştirilen Türk erleri olsaydı gündüz sarsılan ANZAC daha o gece vapurlarına çekilmek zorunda kalırlardı.

Babüroğlu paylaştığı alıntının üstüne is şu not düştü:

Çanakkale Muharebeleri’nde dağılan, kaçan 77’nci Alay…

Mustafa Kemal hiç yanılmadı…

Öte yandan konuyla ilgili bir kullanıcını yorumuna cevap veren Babüroğlu, "Çanakkale’de Mustafa Kemal’in, Fahrettin Altay’ın, Şefik Aker’in anıları bu yönde. Diğer cephelerde de benzer durum var. Ancak, genelleme yapmamakta yarar var." ifadelerini kullandı.

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