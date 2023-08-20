Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu Rusya-Ukrayna savaşının asıl aktörünü açıkladı

Naim Babüroğlu, uluslararası politikalarda sıcak gündem maddesi olarak yerini koruyan Rusya-Ukrayna savaşının asıl aktörünü açıkladı.

Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu Rusya-Ukrayna savaşının asıl aktörünü açıkladı

Rusya-Ukrayna arasında 2014 yılında başlayan anlaşmazlıklar 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya''nın Ukrayna'yı işgali ile sonuçlandı. Tüm dünya, Ukrayna''nın işgalini Rusya Devlet Daşkanı Vladimir Putin''in "özel bir askerî operasyon" ilanı ile öğrendi.

İşgalden bu yana Rusya-Ukrayna savaşı uluslararası politikalarda gündem maddesi olarak yerini korumaya devam ediyor.

"RUSYA'YA SAVAŞI KAYBETMEYECEK ÖLÇÜDE ORANTILI YARDIM"

Yeniçağ yazarı Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı ambargolara ve yaptırımlara rağmen devam eden savaşın asıl aktörünü açıkladı.

Rusya'ya yakınlığı ile bilinen Asya devi Çin hakkında hep sorulan "Rusya'yı destekliyor mu" sorusunun yanıtını veren Naim Babüroğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Ukrayna savaşında, Çin Rusya'yı destekliyor mu sorusu hep sorulur. -Çin, ABD/NATO'nun stratejini iyi okuyor. Rusya yenilirse, sıranın Çin'e geleceğini iyi biliyor. Bu nedenle, Rusya'ya savaşı kaybetmeyecek ölçüde orantılı yardım yapıyor."

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