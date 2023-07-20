Emekli vatandaş bin pişman ‘Uçakla gidip AKP’ye oy verdim şimdi ekmek alamıyoruz’

Sokak röportajında konuşan emekli vatandaş AKP’ye oy verdiği için pişman olduğunu söyledi.

Emekli vatandaş bin pişman ‘Uçakla gidip AKP’ye oy verdim şimdi ekmek alamıyoruz’

Zeyrek YouTube kanalı, sokak röportajında bir vatandaşa AKP'ye oy verip vermediğini sordu. Vatandaş, tereddüt etmeden AKP'ye oy verdiğini belirtti.

Vatandaş, Uçakla Yolculuk Ederek Her İki Turda da AKP'ye Oy Verdi

Vatandaş, seçim dönemlerinde oy kullanacağı yere ulaşmak için uçakla seyahat ettiğini ve hem ilk turda hem de ikinci turda AKP'ye oy verdiğini açıkladı.

"Aslen AKP'liyim, Ancak Bu Defa Yanlış Yaptılar"

Kendisinin aslen bir AKP'li olduğunu ifade eden vatandaş, "Bu defa yanlış yaptılar, bu defa emekliyi mahvetti verdikleri maaşla ekmek alamıyoruz" diye konuştu.

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