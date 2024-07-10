Emekli vatandaşın isyanı akıllara Müslüm Gürses'in ünlü sözünü getirdi. Yakarsa dünyayı bu emekliler yakar

Sokak röportajında konuşan emekli vatandaş, "Ben böyle bir dünyada yaşamak istemiyorum, yeter" diyerek isyan etti. Vatandaşın çaresizliği ve isyanı, Müslüm Gürses'in "Yakarsa dünyayı garipler yakar" sözlerini akıllara getirdi.

Yaşadığı durumuna ağlayarak isyan eden vatandaş, "Ben böyle bir dünyada yaşamak istemiyorum, yeter. 12 bin lira alıyorum, onu da torunlara veriyorum kötü yola düşmesinler diye. Vicdanım yok oldu artık ya yeter, herkese eşit davranılsın" diyerek büyük tepki gösterdi.

"KÖTÜ YOLA DÜŞMESİNLER DİYE MAAŞIMI TORUNLARIMA VERİYORUM"

Emekli, röportajda tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

Torunum yaşımdaki çocuklar mendil satıyor geçinmek için. Böyle bir dünyada yaşamak istemiyorum abi. Ben de milliyetçi bir insanım. 60 senedir Ankara'dayım, yeter. Adalet varsa bana eşit davransın. Ülke hepimizin, ekmeğini yiyoruz, suyunu içiyoruz. 12 bin lira maaş geçiyor elime, kötü yola düşmesin diye 14 yaşında torunlarıma veriyorum.

Türkiye'de yaşanan yüksek enflasyon ve ekonomi yönetiminin başarısız müdahaleleriyle, ülke ekonomisi günden güne içinden çıkılamaz sürece girmiş durumda.

ERDOĞAN EMEKLİLER YILI İLAN ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılını "Emekliler yılı" ilan etmişti. Ancak emekli maaşlarının düşük kalması, milyonlarca emekliyi zor duruma sokmaya devam ediyor.

Temmuz ayında, yaklaşık 1.6 milyon emekli, maaş zammı alamadı. Aylık maaşı 10 bin TL olan emekliler büyük bir hüsrana uğradı. Kök aylığı 7 bin 710 ve altında olan emekli vatandaşların maaşlarında herhangi bir artış yaşanmadı. Aylığı 7 bin 710 lira olan emeklilerin maaşlarında ise kısmi bir zam uygulandı.

AKP'nin en düşük emekli maaşına yönelik bir düzenleme yapması bekleniyor. Kulislerde, en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin liraya çıkarılacağı konuşuluyor.

TÜİK 6 AYLIK VERİLERİ AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı ve 6 aylık enflasyon oranını yüzde 24,73 olarak belirledi. Söz konusu veriler ışığında, SGK ve Bağ-Kur emeklisi milyonlarca vatandaşın aylıklarına yüzde 24.73 oranında zam geldi. Ancak, bu zam yalnızca kök maaşlara uygulandı.

KRİTİK TOPLANTI KARARI

En düşük emekli aylığının artırılması için yapılacak çalışmada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler bir araya gelecek.

AKP'li yetkililer, "Emeklilere seyyanen zam şu an mümkün görünmüyor. Şu anda sadece en düşük emekli maaşının 10 bin TL'den yukarı çekilmesi üzerinde çalışılıyor" açıklamasında bulundu.