81 ile acil kodlu genelge gitti. Bakanlık cezalarda acımayacak

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın son genelgesine göre artık vergi cezalarında hiçbir şekilde uzlaşmaya gidilmeyecek. Vergi cezalarını bir indirim uygulanmadan tahsil edilecek.

Vergi cezalarına ilişkin kararlar bugünden itibaren geçerli olmak üzere uygulamaya sokulacak.

Kamuoyunda bazı şirketler hakkında vergi borçlarının silindiğine dair çıkan iddiaların artması üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Türkiye'nin tüm illerindeki vergi dairelerinin uzlaşma komisyonlarına derhal uygulanması konusunda kritik bir talimat gönderdi.

Gönderilen talimatta usulsüzlük, özel usulsüzlük vergi ve vergi kaçağı cezası gibi devlete ödenmesi gereken tüm cezaların hiçbir şekilde uzlaşmaya yönlendirilmeden ve indirim teklifi yapılmadan tahsil edilmesi söylendi.

Bakanlık talimatları bugünden itibaren yapılan tüm uzlaşma başvuruları için geçerli olacak.

VERGİ CEZASI OLAN MÜKELLEFE CEZA DIŞI TEKLİF YAPILMAYACAK

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tüm vergi dairelerine gönderdiği mesaj şöyle:

"24 Haziran 2024 Pazartesi gününden itibaren Tüm Birimlerinizde yapılacak uzlaşmalarda, uzlaşmaya konu vergi tutarları ile tüm ceza tutarlarında herhangi bir indirim yapılmaksızın , aynı tutarlar mükellef yada mükellef temsilcisine teklif edilecektir.

TALİMATLARA UYULACAK, TUTANAK İMZATILACAK

Özetle; uzlaşma konusu vergi ve ceza tutarları ne kadar ise olduğu gibi mükellef yada mükellef temsilcisine teklif edilecek, miktarlarda herhangi bir indirim yapılmayacaktır. Bu haliyle uzlaşma olabilir ya da uzlaşma olmaz ise olmadığı yönünde tutanak imzalanacaktır.

Uygulamanın uzlaşma yapacak tüm birimlere bildirilmesi ve ciddiyetle eksiksiz uyulması edilmesi gerekmektedir."

Diğer yandan vergi cezalarını indirim olmadan kabul edenler, kendilerine sunulacak yapılandırmalardan geçmişte olduğu gibi yararlanacaktır.