Emekli ve memur emeklisi maaşında gözler 3 Ocak'a çevrildi. Uzman isim canlı yayında zam oranını açıkladı

Milyonlarca emekli ve memur, asgari ücret zammı sonrası emekli ve memur maaşlarına yapılacak zammı dört gözle bekliyor.

Aralık ayında başlayan asgari ücret tartışması 27 Aralık 2023 tarihinde son buldu. Alınan karara göre 2024 yılında ödenecek asgari ücret tutarı net 17 bin 2 TL olarak açıklandı.

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya, açıklanan asgari ücret sonrası 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon oranına odaklı memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

3 Ocak 2024 tarihinde TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladığı anda memur ve memur emeklisi, işçi ve Bağ-Kur emeklilerimizin de net maaşının ortaya çıkacağını vurgulayan Kaya, “5 aylık enflasyon rakamına baktığımızda yüzde 33,66'lık bir rakamda kaldık. Aralık ayında 3,70 ya da 3,75 olarak tespit etmiştik. O rakamlara ulaşmış olacağız. Bunun üzerine enflasyon farkı gelecek” dedi.

REFAH PAYINA DİKKAT ÇEKTİ

"İşçi ve Bağ-Kur emeklilerimizle ise yüzde 38'e yakın 37,80 ya da 37,90'lı bir rakamı görmüş olacağız" diyen Kaya, yüzde 38'lik zammın şart olduğunu belirterek,"Ancak hükümetin bundan önceki dönemlerde yapmış olduğu uygulamalara baktığımızda memur ve memur emeklilerimiz ve asgari ücretle paralellik sağlaması açısından işçi ve Bağ-Kur emeklilerimize yaklaşık olarak yüzde 10 veya 12 nispetinde refah payı ilave etmek süretiyle işçi ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile birlikte memur ve memur emeklilerimiz asgari ücretlilerde olduğu gibi yüzde 48 zam almış olacaklar” ifadelerini kullandı.

“MEMUR VE EMEKLİ ZAMLARINA YAPILACAK ARTIŞ YÜZDE 50’YE YAKLAŞACAKTIR”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ve memur zamları hakkında, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024’te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır" ifadelerini kullanmıştı.