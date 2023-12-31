Emekli ve memur emeklisi maaşında gözler 3 Ocak'a çevrildi. Uzman isim canlı yayında zam oranını açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Emekli ve memur emeklisi maaşında gözler 3 Ocak'a çevrildi. Uzman isim canlı yayında zam oranını açıkladı
Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya, katıldığı canlı yayında emekli ve memur maaşlarıyla yapılacak zamlar hakkında açıklamalarda bulundu. Kaya, hükümetin yapacağı refah payı ilavesine de dikkat çekti.

Milyonlarca emekli ve memur, asgari ücret zammı sonrası emekli ve memur maaşlarına yapılacak zammı dört gözle bekliyor.

Aralık ayında başlayan asgari ücret tartışması 27 Aralık 2023 tarihinde son buldu. Alınan karara göre 2024 yılında ödenecek asgari ücret tutarı net 17 bin 2 TL olarak açıklandı.

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya, açıklanan asgari ücret sonrası 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon oranına odaklı memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

s-001.jpg

3 Ocak 2024 tarihinde TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladığı anda memur ve memur emeklisi, işçi ve Bağ-Kur emeklilerimizin de net maaşının ortaya çıkacağını vurgulayan Kaya, “5 aylık enflasyon rakamına baktığımızda yüzde 33,66'lık bir rakamda kaldık. Aralık ayında 3,70 ya da 3,75 olarak tespit etmiştik. O rakamlara ulaşmış olacağız. Bunun üzerine enflasyon farkı gelecek” dedi.

iu.jpg

REFAH PAYINA DİKKAT ÇEKTİ

"İşçi ve Bağ-Kur emeklilerimizle ise yüzde 38'e yakın 37,80 ya da 37,90'lı bir rakamı görmüş olacağız" diyen Kaya, yüzde 38'lik zammın şart olduğunu belirterek,"Ancak hükümetin bundan önceki dönemlerde yapmış olduğu uygulamalara baktığımızda memur ve memur emeklilerimiz ve asgari ücretle paralellik sağlaması açısından işçi ve Bağ-Kur emeklilerimize yaklaşık olarak yüzde 10 veya 12 nispetinde refah payı ilave etmek süretiyle işçi ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile birlikte memur ve memur emeklilerimiz asgari ücretlilerde olduğu gibi yüzde 48 zam almış olacaklar” ifadelerini kullandı.

ol.jpg

“MEMUR VE EMEKLİ ZAMLARINA YAPILACAK ARTIŞ YÜZDE 50’YE YAKLAŞACAKTIR”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ve memur zamları hakkında, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024’te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

fd.jpeg

İlgili Haberler
Cem Küçük emekli maaşına ve memura yapılacak zammı açıkladı. Asgari ücreti bilmişti
Milyonlarca işçi emeklisine düşük zam sürprizi. Memurlar arasında uçurum olacak mı?
En düşük memur ve emekli maaşının zamlı tablosu ortaya çıktı. İşte verilecek net oranlar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı memur emeklisinin ne kadar zam alacağını açıkladı. Diğer emekliler insan değil mi?
Son Haberler
Çuf cuf hoca lakaplı yüz binlerce müridi olan tarikat üyesinin videosu yeniden gündem oldu Video
Çuf cuf hoca lakaplı yüz binlerce müridi olan tarikat üyesinin videosu yeniden gündem oldu
Çanakkale’de yaşanan doğa gaz patlamasında 1 kişi yaralandı Gündem
Çanakkale’de yaşanan doğa gaz patlamasında 1 kişi yaralandı
Danimarka Kraliçesi tahttan çekiliyor Dünya
Danimarka Kraliçesi tahttan çekiliyor
İlber Ortaylı yılbaşı gecesi neler yaptığını anlattı, izleyenleri güldürdü Video
İlber Ortaylı yılbaşı gecesi neler yaptığını anlattı, izleyenleri güldürdü
Arda Güler'in Real Madrid'de forma giyeceği ilk maç belli oldu Spor
Arda Güler'in Real Madrid'de forma giyeceği ilk maç belli oldu
Ajda Pekkan'ın hayatı film oluyor. Pekkan'ı canlandıracak ünlü oyuncu belli oldu Magazin
Ajda Pekkan'ın hayatı film oluyor. Pekkan'ı canlandıracak ünlü oyuncu belli oldu