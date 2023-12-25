En düşük memur ve emekli maaşının zamlı tablosu ortaya çıktı. İşte verilecek net oranlar

Yeni yıla sayılı günler kala emekli maaşlarına yapılacak zam merak konusu olmaya devam ediyor. Milyonlarca emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağını bekliyor.

Son 6 ayın enflasyon farkı yüzde 33.65 olarak açıklandı. Aralık ayı enflasyon beklentisi ise yüzde 3.30 seviyesinde.

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram'a göre, bu durumda son 6 ayın enflasyon farkı yüzde 38 civarında olacak. Buna ek olarak, haziran ayında yapılan toplu sözleşme zammı (yüzde 6) ve Ocak 2024’teki toplu sözleşme farkı (yüzde 15) dikkate alındığında, toplu sözleşme zammının yaklaşık yüzde 9 olacağı öngörülüyor. Yüzde 38'lik enflasyon farkına yüzde 9 eklenerek, maaşlarda yüzde 47 civarında bir artış bekleniyor.

Bu durum, en düşük memur maaşlarının da önemli ölçüde yükseleceği anlamına geliyor. Şu anda en düşük memur emeklisi 9 bin 876 TL alıyor ve bu rakam, Bayram'ın tahminlerine göre 14 bin 800 TL civarına çıkacak. En düşük memur maaşı ise 22 bin TL seviyesinden 33 bin TL seviyesine yükselecek.

Bu tahmini artışlar, farklı meslek grupları için de ilginç rakamlara işaret ediyor. Polis memuru, öğretmen, uzman doktor, hemşire ve avukat gibi farklı meslek gruplarında çalışanların maaşlarında da önemli artışlar bekleniyor. Örneğin, polis memuru için yüzde 45 zam gelmesi halinde maaşın 42.811 TL'ye, yüzde 50 zam yapılması durumunda ise 44.287 TL'ye çıkacağı öngörülüyor.

Memur maaşlarındaki bu olası artışlar, çalışanların merakla beklediği bir konu olarak gündemdeki yerini koruyor. Henüz kesinleşmemiş olsa da yapılan tahminler, memur maaşlarına gelecek olan büyük zammın beklentileri karşılayacağı yönünde.

TAHMİNİ ZAMLI MEMUR MAAŞLARI TABLOSU

Polis memurlarında 8/1 derecesinde yüzde 45 zam beklentisi, maaşın 42.811 TL'ye, yüzde 50 zam olması durumunda ise 44.287 TL'ye çıkabileceğini gösteriyor.

Öğretmenlerde 1/4 derecesinde yüzde 45 zam gelmesi halinde maaşlar 38.648 TL'ye yükselebilirken, yüzde 50 zam durumunda 39.981 TL seviyesine çıkabilir.

Uzman doktorlar için 1/4 derecesinde öngörülen yüzde 45'lik zam, maaşları 79.690 TL'ye çıkarabilirken, yüzde 50 zam durumunda 82.438 TL'ye ulaşabilir.

Hemşirelerde lisans 5/1 derecesinde beklenen yüzde 45'lik zam, maaşı 38.338 TL'ye çıkarabilirken, yüzde 50 zam olması halinde 39.660 TL seviyesine çıkabilir.

Avukatlar için 1/4 derecesinde öngörülen yüzde 45'lik zam beklentisi, maaşı 45.764 TL'ye çıkarabilirken, yüzde 50 zam olması durumunda ise 47.343 TL seviyesine ulaşabilir.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK

Emekli maaşlarına yapılacak yüzde 39,59'luk zam, farklı gelir seviyelerindeki emeklilerin maaşlarını önemli ölçüde etkileyecek.

Bu zam oranına göre hesaplandığında, farklı maaş alan emeklilerin yeni maaşları şu şekilde olabilir:

8.000 TL maaş alan bir emeklinin maaşı, yapılan zamla birlikte 11.167 TL olabilir.

10.000 TL maaş alan bir emeklinin maaşı, yapılan zamla birlikte 13.959 TL olabilir.

12.000 TL maaş alan bir emeklinin maaşı, yapılan zamla birlikte 16.750 TL olabilir.

12.900 TL maaş alan bir emeklinin maaşı, yapılan zamla birlikte 18.007 TL olabilir.

Bu oranlar, belirli maaş gruplarında farklılık göstermektedir. Yapılan zammın, emeklilerin mali durumlarına olumlu katkı sağlaması bekleniyor.