Memur ve emeklilerin temmuz zammı belli oldu. Kulisler bu haberle çalkalanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Şubat ayı enflasyon rakamları, memur ve emeklilerin maaşlarında artış yaşanacak.

Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'in verdiği onayla Temmuz ayı zam oranları belli oldu. Şubat enflasyon verilerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 11,53'lük bir zam gerçekleşeceği iddia edildi. Memurların maaşında ise enflasyon farkıyla beraber önemli bir maaş artışına gidilecek.

ZAM ORANLARI NASIL HESAPLANDI? AÇIKLANDI

Maliye ve Hazine Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Şubat ayı enflasyon rakamlarının detaylı analizi sonucunda memur ve emekli maaşlarına uygulanacak zam oranları belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 11,53'lük bir artış öngörülürken, memur maaşları için ise enflasyon farkı dikkate alınarak ikinci aydan itibaren artış gerçekleştirilecek.

MEMUR VE EMEKLİLERİN ZAM ORANI BELLİ OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı, seçim öncesinde yükselen emekli maaşlarına ilişkin ek zam beklentileriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erbakan,"Bütçede emekliler ve çalışanlar için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bu çabamıza devam edeceğiz. Ülkenin imkanları arttıkça, bu kaynakları adil bir şekilde değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

EMEKLİLER NE KADAR ALACAK?

2024 yılının ikinci yarısında beklenen yüzde 10'luk toplu sözleşme zammı, Ocak-Haziran dönemindeki enflasyonun yüzde 10'un altında kalması durumunda, memurlar için enflasyon farkı ödenmeyeceği öngörülmüştü. Ancak Şubat ayındaki yüzde 4,53'lük enflasyon oranı, hem memur maaşlarını hem de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlarını ikinci aydan itibaren garanti altına aldı. Bu durum, Temmuz ayında memur ve emeklilerin daha yüksek maaş alacakları anlamına geliyor. Temmuz ayında yüzde 11,53'lük bir artışın yanı sıra, enflasyon farkına bağlı ekstra bir zam daha alacaklar.

HÜKÜMETTEN MEMUR VE EMEKLİLERE EKONOMİK DESTEK

Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamalar, hükümetin memur ve emeklilere yönelik ekonomik destek sözünü bir kez daha hatırlatıyor. Belirlenen zam oranları ve planlanan maaş artışları, hükümetin, ekonomik zorluklarla mücadelede memur ve emeklilerin yanında durduğunun bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.