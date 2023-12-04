Emekli ve memurun alacağı zam oranı belli oldu

TÜİK'e göre enflasyon kasımda yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 olarak gerçekleşti. Enflasyon rakamları milyonlarca memur ve emeklileri yakından ilgilendiriyor. Memur ve memur emeklileri enflasyon farkı alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise enflasyon farkı almaya hak kazanıyor. Eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemdeki SSK ve Bağ-kur enflasyon farkı yüzde 33,66 olarak gerçekleşti. Kaldı aralık ayı...

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Bu oran memur ve emeklileri yakından ilgilendiriyor. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanacak.

Kasım sonu itibarıyla bu rakam yüzde 26'yı aşmış durumda. Net rakam aralık ayına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak.Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için durum farklı. Bu kapsamdaki emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar arttış almaya hak kazanıyor. Yılın ikinci yarısında beş aylık veri açıklandığı için şimdiden yüzde 33,66'lik zam imkanı doğdu. Yılın son ayına ilişkin verilerin açıklanmasıyla zam oranı netleşecek.