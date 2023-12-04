İstanbul'da deprem. Fena salladı

Bursa'nın Gemlik ilçesi açıklarında meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 5,1 olarak açıklarken Kandilli Rasathanesi ise 4.8 olarak duyurdu. Saat 10.42'de meydana gelen deprem paniğe neden oldu.

Aynı bölgede saat 10.45'de ise 4.5 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.

Deprem herkes tarafından hissedildi. Bursa Valisi deprem sonrası yaptığı açıklamada can kaybı olmadığını söyledi. Deprem sonrası 2.9 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi.

Avrupa Deprem Bildirim Sitesi Lastquake verilerine göre 5.2, Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın verilerinde ise merkez üssü Gemlik olarak açıklandı.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.

AFAD verilerine göre depremin derinliği 8.98 km olarak açıklandı

DEPREMDEN SONRA AFAD VE KANDİLLİ'NİN SİTESİ ÇÖKTÜ

Deprem sonrasında AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sitesi çöktü.

GOOGLE DEPREM ÖNCESİNDE UYARI VERDİ

Google depremin 15 saniye öncesinde kullanıcılara uyarı verdi.

ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tüm ekiplerin sahada olduğunu açıkladı: "Marmara Denizi Gemlik Açıklarında 5,1 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun. "

EKREM İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İmamoğlu yaptığı açıklamada: İstanbul'da da hissesilen Gemlik merkezli 5.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm illerimize geçmiş olsun. İstanbul'da şu ana kadar bize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değil, takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

BURSA VALİSİ’NDEN AÇIKLAMA

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, depremin ardından yaptığı açıklamada, kendilerine ulaşan bir can kaybı veya hasar bilgisinin olmadığını açıkladı.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca meydana gelen depremler sonrası açıklama yaptı. Bakan Koca "Bursa, Yalova, İstanbul ve Kocaeli'deki Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezleri ile (SAKOM) görüşülmüş, depremin hissedildiği yerlerde merkezlere olumsuz bir çağrı gelmediği bilgisi alınmıştır" dedi.

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