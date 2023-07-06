Emekli zammında yeni formül ortaya çıktı. İktidarın torbasına girememişti

TÜİK açıkladı, haziran ayı enflasyonunun yüzde 3,92 gelmesi ile 6 aylık enflasyon oranı netleşti. 6 aylık enflasyonun yüzde 19,77 olarak açıklanması ile SSK ve Bağ-Kur’lu Temmuz 2023 döneminde bu oranda emekli maaş zammı almaya hak kazandı. Memur zammı ile memur emekli maaş zammı da 6 aylık yüzde 11,55 enflasyon farkı ve yüzde 6 toplu sözleşme ile yüzde 17,55 oldu.

EMEKLİYE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

AKP'nin Meclis'e taşıdığı "Milli Dayanışma Paketi" adı da verilen torba yasadan MTV zammı, akaryakıtta altı ayda bir enflasyon oranında ÖTV'nin artırılmasıyla ilgili zamlar çıkarken, tek çıkmayan ise emekliye refah payı oldu. Yandaş medyanın gündeme taşıdığı refah payı o torba yasada yer bulamadı. Bulacak mı belli de değil.

Memura ek zam ile ilgili teklif 7 Temmuz Cuma günü yani yarın TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Daha sonra Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak yeni düzenleme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulacak. 15 Temmuz öncesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

MEMUR EMEKLİSİNE SEYYANEN ZAM ŞİMDİLİK RAFTA

Ancak memur emeklisi için herhangi bir seyyanen artış yapılacağı henüz net değil. Bu durumda en düşük memur emeklisi maaşı ise yüzde 17,55’lik zamla 7.901 TL'den 9.288 TL'ye yükselecek. Memur taban maaşına yapılacak yüzde 85’lik zammın memur emeklilerine de yansıtılması ile maaşlar 14 bin TL üzerine yükselebilir. Burada nasıl bir yol izleneceği de SGK tarafından yayımlanacak genelgede ortaya çıkacak.

SSK VE BAĞ-KUR’DA EMEKLİYE REFAH PAYI İÇİN AKP'DEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMA

Şimdi ise gözler SSK ve Bağ-Kur emeklilerine çevrilmiş durumda. Konuya ilişkin açıklamalar ise peş peşe geldi. İlk olarak AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis’e sunulan torba yasanın içeriğine ilişkin açıklamasında, "En düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Teklifte emekli maaşına yönelik düzenleme yok" demişti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise, “İşçi ve memur emeklileri ile ilgili artış olmayacağı anlamına gelmiyor. Seçimde vermiş olduğumuz bir söz vardı. Enflasyon oranı bu şekilde olduğu için seyyanen zam kanun teklifine yansıdı. Süreç bunlar. Eldeki imkanlara göre emeklilere, sabit gelirleri enflasyon karşısında ezdirmemek görevimiz. Teklifte emeklilerin olmaması olmayacak demek değil” ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTIRILACAK MI?

Haber3'te yer alan bilgiye göre, SGK Uzmanı Özgür Erdursun emekliye refah payı için tahminlerini tek tek açıkladı. 7.500 TL olan en düşük emekli maaşı için “10 bin TL seviyesine yükseltilmesini bekliyorum” diyen uzman isim, emekli zammının refah payı dahil yüzde 30 oranında zamlanabileceğini kaydetti. Kök maaşların yüzde 30 artışla 10 bin liranın altında kalan emeklilerin en düşük maaş olması beklenen 10 bin lira almaya devam edeceğini belirtti. Dul ve yetim aylıklarına da dikkat çeken Özgür Erdursun milyonlarca kişinin hisseli olarak aldığı maaşlarının 7.500 TL’nin altında olduğunu dile getirerek, “Emekli aylıklarını düzeltmenin yolu İntibak yasasıdır.Tüm emekli maaşları değişir” şeklinde değerlendirmede bulundu.

DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR OLACAK

En düşük emekli maaşının 7.500 TL yapılmasının ardından hissesine göre dul ve yetim emekli aylığı da artmıştı. Yüzde 75 hissesi olan dul veya yetim 5.625 lira, yüzde 50 hissesi olan dul veya yetim 3.750 lira, yüzde 25 hissesi olan dul veya yetim 1.875 lira almıştı. Ancak taban aylığa göre maaş alan dul ve yetimlerin aylığı en düşük emekli maaşına yapılacak zam ile yükselebilir.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK

Memurlar maaşlarını her ayın 15’inde alıyor. Ancak bordrolarının ise en az 1 hafta öncesinden hazırlanmış olması gerekiyor. Dolayısıyla çok kısa bir sürede tüm detayların netleşmesi ve ek zamların yasal düzenleme ile çıkması gerekiyor. Ancak yasal düzenlemenin yetişmemesi halinde ise tıpkı Ocak 2023 döneminde olduğu gibi memur ve memur emeklisi maaş farklarını ikinci bir ödeme ile alabilecek. SSK emeklileri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz arasında zamlı emekli maaşı rakamlarını hesaplarında görecek.

İŞTE TEMMUZ 2023 İÇİN YENİ SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI

SSK 2000 öncesi emeklilerinin 6.093 TL olan aylığı 7.175 TL’ye,

SSK 2000 sonrası emeklilerinin 3.778 TL olan aylığı 4.524 TL’ye,

Bağ-Kur esnaf emeklisinin 5.456 TL olan aylığı 6.534 TL’ye,

Bağ-Kur tarım emeklisinin aylığı da 4.336 TL’den 5.193 TL’ye yükseldi.

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (OCAK 2023 – YÜZDE 17,55 TEMMUZ 2023)

Müsteşar 1/1 – 28.729 TL – 33.773 TL

Genel müdür 1/1 – 25.427 TL – 29.891 TL

Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 9.978 TL – 11.730 TL

Memur (Üniversite mezunu) 1/4 – 7.812 TL – 9.183 TL

Öğretmen 1/4 – 11.833 TL – 13.910 TL

Kaymakam 1.sınıf 1/4 – 16.753 TL – 19.694 TL

Başkomiser 1/4 – 11.833 TL – 13.910 TL

Polis memuru 1/4 – 11.833 TL – 13.910 TL

Hemşire (Üniversite mezunu) 1/4 – 11.833 TL – 13.910 TL

Mühendis 1/4 – 11.848 TL – 13.928 TL

Teknisyen (Lise) 1/4 – 8.506 TL – 10.000 TL

Pratisyen Hekim 1/4 – 17.488 TL – 20.558 TL

Profesör 1/4 – 20.542 TL – 24.149 TL

İmam Hatip – 11.833 TL – 13.910 TL

Avukat 1/4 – 11.833 TL – 13.910 TL